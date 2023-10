Nonno Ascoltami: lo screening gratuito fa sempre centro

TERMOLI. Abruzzo e Molise fanno scuola in Italia e addirittura in Europa sul fronte della prevenzione delle patologie uditive. L'iniziativa Nonno Ascoltami, varata ormai da 14 anni anche nella nostra regione, grazie alla sensibilità della Fondazione Udito Italia Onlus, che da Pescara con Mauro Menzietti mosse i primi passi, per poi "dilagare" in senso buono in ambiti molto più vasti.





Oltre 7 milioni di persone, in Italia, soffrono di problemi di udito: più del 12% della popolazione mondiale. Ma il 54% della popolazione italiana non ha mai fatto un controllo dell'udito. Per sensibilizzazione e informare i cittadini, tornano nelle piazze italiane le domeniche di 'Nonno Ascoltami', la campagna di Udito Italia che prenderà avvio dal 24 settembre e proseguirà per le quattro domeniche successive, fino al 22 ottobre.





L'edizione 2023 della campagna, presentata questa mattina nella sala stampa della Camera dei deputati, toccherà 29 città italiane, e sarà sostenuta dal ministero della Salute e dall'Oms.

È proprio l'Organizzazione mondiale della Sanità ad aver lanciato l'allarme: circa il 5% della popolazione mondiale convive con una perdita uditiva e, entro il 2050, una persona su 4 sperimenterà una forma di diminuzione dell'udito. La diagnosi precoce, infatti, secondo l'Oms potrebbe prevenire il 50% dei casi di ipoacusia.





Anche grazie a una prima domenica di ottobre splendida climaticamente, afflusso significativo in piazza Monumento, dove assieme ai tecnici di Udito Italia Onlus e della Maico c'erano i volontari della Croce Rossa Italiana e i medici del reparto di Otorinolaringoiatria dell'ospedale San Timoteo di Termoli, con Gianni Serafini e Faustino Rosati.





Negli anni la campagna ha già permesso di fare screening a circa 100mila persone, portando nelle piazze consapevolezza ma anche avviando un'inversione di tendenza.





Soddisfazione nell'attenzione mostrata verso le persone che si sono recate all'interno della tenda allestita in pieno centro, ormai Nonno Ascoltami è un appuntamento radicato sul territorio e considerata l'evoluzione avuta dalla società, al di là degli anziani, la prevenzione uditiva dovrà coinvolgere anche i più giovani.

