Campomarino protagonista della giornata nazionale "Sea & Rivers"

CAMPOMARINO. Oggi, Campomarino si è unita a una grande causa nazionale con l'evento "Plastic Free". Questa straordinaria giornata è stata orchestrata con passione e dedizione dalle referenti Iulia Romano di Campomarino e Alessia Guidi di Termoli.

"Abbiamo dimostrato il potere dell'azione concreta e della determinazione, rimuovendo 100 kg di rifiuti dall'ambiente circostante."

Questo evento non sarebbe stato possibile senza il prezioso supporto delle associazioni locali: Aisa, i Vigili del Fuoco volontari e i City Angels. Questa collaborazione dimostra quanto possiamo realizzare quando lavoriamo insieme per una causa comune.

Un caloroso ringraziamento va anche ad Anna Pollace, assessore dell'ambiente di Campomarino, che è stata sempre presente e attiva ai nostri eventi. La sua partecipazione testimonia l'importanza di coinvolgere le istituzioni nella lotta contro l'inquinamento da plastica.

Durante la nostra operazione di pulizia, abbiamo trovato una vasta gamma di rifiuti, dai tappi ai pezzi di gomma e tubi, dalle ciabatte alle buste di patatine, dal polistirolo alle plastiche dure e molto altro, comprese bottiglie di plastica, vetro e mozziconi. Questo rappresenta un promemoria tangibile dell'urgenza di affrontare il problema dell'inquinamento da plastica.

Un ringraziamento speciale va alla Ditta Cantoro, che ha fornito i sacchi per la raccolta e ha contribuito al recupero dei rifiuti al termine della pulizia ambientale. La loro generosa collaborazione è stata fondamentale per il successo dell'evento.

Campomarino si è unita alle voci di altre 250 città italiane in una dimostrazione di solidarietà e impegno per sensibilizzare sul problema dell'inquinamento da plastica. Questo evento sottolinea in modo vibrante l'importanza di non gettare i rifiuti a terra e di prendersi cura del nostro ambiente.

L'evento "Plastic Free" a Campomarino è un esempio tangibile di come un gruppo determinato possa apportare cambiamenti positivi nella propria comunità. Oggi abbiamo inviato un messaggio forte: il nostro pianeta è prezioso, e ognuno di noi ha un ruolo da svolgere nella sua protezione.