Sport al centro dell'incontro tra i vertici Coni Molise e Quintino Pallante

CAMPOBASSO. Visita istituzionale, questa mattina a Palazzo Moffa a Campobasso, per il presidente del Coni Molise Vincenzo D’Angelo.

Il numero uno dello sport molisano ha incontrato, per uno scambio di idee, il presidente del Consiglio regionale Quintino Pallante, omaggiato con un gagliardetto del movimento olimpico.

Al centro dell’incontro i vari problemi del comparto sportivo, di fresca entrata tra i valori tutelati dalla carta costituzionale, aspetto che porterà l’istituzione Regione ad aumentare la propria attenzione sul settore.

Non è mancato un accenno all’annoso problema legato alle visite di idoneità agonistiche in provincia di Isernia, per l’assenza di un medico dello sport presso la struttura sanitaria pubblica del capoluogo pentro, e di quanto questa situazione rappresenti un aggravio, a livello di costi, per le famiglie dei ragazzi per l’ottenimento del certificato.

Forte preoccupazione è stata espressa anche per la presenza in alcuni centri del territorio di ambulatori mobili che rilasciano certificazioni non propriamente approfondite. In tal senso, da parte dello stesso Pallante, è stata assicurata al numero uno del Coni molisano una maggiore attenzione sul fenomeno.

«Si è trattato di una visita molto cordiale – la sintesi del presidente del movimento olimpico territoriale Vincenzo D’Angelo – con un rappresentante istituzionale da sempre attento alle problematiche del mondo dello sport. Siamo certi che dalle interlocuzioni ci sarà la possibilità di entrare ancor più nello specifico per il bene dello sport e di quanti lo vivono in ogni singola sfaccettatura nella nostra regione».

