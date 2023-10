«Buon viaggio guerriero», l'ultimo saluto a Davide

TERMOLI. Palloncini bianchi, uno striscione enorme esposto dagli amici del cuore: "Buon viaggio guerriero" e una lettera, personale, intima, che un'amica ha letto per conto di Italo Carmosino.

Il brano "I Soliti" di Vasco Rossi, sono i momenti di commiato laici all'uscita dalla messa del Gesù Crocifisso, in cui è stato salutato e benedetto per l'ultima volta il compianto Davide Macciocco, il 40enne che ha scelto di porre fine alla sua vita, lo scorso 15 settembre, in una clinica di Zurigo, dopo venti anni, gli ultimi, trascorsi da tetraplegico.

A celebrare la funzione religiosa, in una chiesa del Crocifisso davvero gremita, tanta anche la gente in piedi, don Elio Moretti, il parroco, concelebrante don Costantino Di Pietrantonio. In prima fila, davanti all'urna che la famiglia ha riportato dalla Svizzera, dopo che il corpo di Davide è stato cremato, i genitori e il fratello. Un'atmosera mista di riflessione profonda e commozione, di ricordo e di dolore, messa a fuoco dalle parole del sacerdote nell'omelia.

«Ho letto la lettera di Davide, e lui ha detto tante cose a cui non c’è nulla da aggiungere in più.

Per i politici direi che vanno incalzati, pungolati affinché facciano leggi per una vita dignitosa, non per morire ma per vivere con dignità. Che aiutino il più possibile a vivere con dignità. Perché la vita è un diritto, una legge contro il fine vita sarebbe troppo comoda per togliersi di mezzo. Siamo qui per ricordarci che nella vita c’è anche la malattia, e le persone vanno sostenute fino in fondo.

Non giudichiamo e rimaniamo in rispettoso silenzio davanti a questa scelta che possiamo non condividere. Gesù lo ha già accolto tra le sue braccia.

Preghiamo con tutto il cuore e ricordiamoci di Davide come un giovane solare. Porteremo nel cuore il suo sorriso e il suo desiderio di vita piena. Non abbandoniamo chi ha bisogno, doniamo un sorriso, una carezza, la nostra presenza. Signore Gesù aiutaci, non far mancare la pace ai genitori di Davide, alla famiglia, agli amici. A Dio Davide, a Dio affidiamo la tua anima».

