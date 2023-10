Festival delle Regioni di Torino: «Il Molise esiste... eccome!»

TERMOLI. Molis mi, a mamma mia, so iut annant, so iut appriess, ai vist u munn, ai vist u fun… Queste le parole cantate al 2^ Festival delle Regioni in svolgimento a Torino presso la bellissima Piazza Castello. Giose Rimanelli, poeta molisano, ha movimentato, grazie all’interpretazione di Lino Rufo, le tre giornate, sia allo stand del Molise, sia in Auditorium della Rai che pieno in ogni ordine di posti, ha ospitato la kermesse canora a cura delle Regioni Italiane. Un notevole sforzo, quello messo in atto dalla Regione Molise che per tramite l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, ha letteralmente ammaliato il foltissimo pubblico accorso per onorare la Nazione. Distribuite oltre 3500 brochure, gadget promozionali e materiale di supporto.

Successo senza pari per le cinque degustazioni che hanno visto oltre 300 persone degustare, a numero chiuso, i prodotti molisani a cura di: Fornai Ricci, coordinatore dell’evento enogastronomico, Angelo Ricci; Casa Florio con i suoi salumi; Di Iorio tartufi; olio Colonia Julia Venafrana; il Caseificio “La Roccolana” con i caciocavalli; i dolci e i confetti dell’Azienda “Papa”; le Cantine Rotoletti, Catabbo, D’Uva, Salvatore, Kurunus; Azienda agricola “Del Zingaro” con le sue uova di quaglia; Matese Officinale con i suoi amari. Un concetto, quello messo in campo dall’organizzazione del Molise, che ha prevaricato i confini delle conoscenze e collaborazioni grazie all’interazione con altre regioni che ha permesso di aggiudicarsi lo scettro della simpatia, garanzia, professionalità ed essere da modello per ogni attività futura che andrà a coinvolgere l’intero staff.

Una condizione che ha visto crescere l’interesse per una regione che non subisce differenza e subalternità. Non a caso l’ultimo atto inerente alla degustazione, ha visto la presenza di uomini della politica e dello sport, sopra di tutti, Andrea Lucchetta, Davide Cassani, il Presidente della Regione Valle d’Aosta Renzo Testolin.

Apprezzamento incondizionato dal Presidente del Piemonte Alberto Cirio a cui ha fatto la eco il sindaco Stefano Lo Russo, Michele Emiliano, Renato Schifani, Massimiliano Fedriga, Eugenio Giani. “Una prova di efficienza e di attaccamento alla propria regione, ha mostrato il Molise più vero, quello che convince e crea ponti. Un’azione sinergica ha determinato un riscontro senza equali e la comprovata professionalità dei Molisani, ha reso semplice una manifestazione non del tutto facile per logistica e portata dell’evento”, le parole entusiastiche del presidente Francesco Roberti, subissato da complimenti.

“E’ un punto di partenza che ci porterà a chiedere la possibilità di effettuare in Molise una delle prossime edizioni” (l’anno prossimo toccherà alla Puglia), continua il presidente Roberti. L’edizione numero due della tre giorni della politica che conta, che ha visto il clou nella venuta del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che per niente turbato da una sparuta manifestazione di irriverente critica da parte di manifestanti, ha rimarcato la necessità di unità e partecipazione.

Il presidente Roberti nell’aprire i lavori della conferenza Stato Regioni ha espresso la sua preoccupazione per il momento in controtendenza strutturale rispetto alla dichiarata ripresa che aspetta ancora di essere nella condizione di voltare pagina. L’omaggio ai presidenti, da parte della Regione Molise e dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise, che trattasi di una agenda artigianale prodotta dalla tipografia “Aurora” di Campobasso, e di una tegolina artigianale con rappresentata la torretta del Castello di Termoli, diretta al presidente Cirio, hanno caratterizzato la generosità mai banale della nostra regione, come pure nel momento della consegna dei gadget ai bambini delle scuole primarie della città. “Ci aspettano fatiche immani ma con professionalità e partecipazione tutto rispecchierà la vera propensione alla fattiva collaborazione per il bene comune. Ci siamo stati e ci saremo!”, le parole di soddisfazione del Commissario dell’Azienda Autonoma, onorevole Remo Di Giandomenico.

Oggi è previsto l’arrivo della Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni.

