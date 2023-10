Comuni e Regioni d'Europa, Colletorto entra nel direttivo nazionale dell'Aiccre

COLLETORTO. Il Comune di Colletorto entra a far parte del consiglio direttivo nazionale dell’Associazione nazionale Aiccre. Lo scorso 29 settembre a Milano, presso il grattacielo Pirelli in via Fabio Filzi n. 22, si è svolta l’assemblea Congressuale nazionale dell’Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (Aiccre) per il rinnovo degli organi direttivi. In tale sede il Comune di Colletorto, rappresentato dall’attuale Amministrazione Comunale, è stato eletto membro effettivo del Consiglio Direttivo Nazionale dell’Aiccre, l’organo che amministra direttamente l’associazione.

Fondata nel 1952, l’Aiccre si occupa di fornire supporto agli enti locali in materia di euro-progettazione, mediante l’intercettazione e il reperimento dei fondi diretti che provengono dall’Unione europea e che spesso non sono utilizzati dai nostri territori. L’Aiccre è presente anche nei consessi mondiali dove si decidono le politiche legate ai grandi temi che riguardano il nostro futuro: dal cambiamento climatico alla lotta alla povertà, dal diritto alla salute alle migrazioni, dalla cooperazione decentrata allo sviluppo urbano.

Tutte le attività dell’Aiccre, sia sul piano nazionale che su quello sovranazionale, hanno l’obiettivo di valorizzare gli enti locali italiani che, in un mondo globalizzato ed interdipendente, devono giocare di squadra nei consessi internazionali per far sentire la loro voce e le loro esigenze. L’amministrazione Comunale esprime grande soddisfazione per il risultato raggiunto e per aver dato al proprio territorio un ulteriore strumento di opportunità e di sviluppo.