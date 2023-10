Rischio caduta alberi e rami nel Parco comunale, «Interdette alcune aree per effettuare i controlli»

TERMOLI. Il cedimento improvviso subito dal grosso pino al Parco comunale "Girolamo La Penna" sabato scorso ha lanciato un nuovo campanello d'allarme sullo stato di salute degli alberi nel principale polmone verde della città di Termoli.

Dall'amministrazione comunale giunge un avviso per i residenti e i fruitori del Parco, condiviso dal vice sindaco reggente Vincenzo Ferrazzano, dall'assessore all'Ambiente Rita Colaci e dal dirigente Gianfranco Bove, nonché dal direttore del contratto di gestione del verde pubblico, Marco Maio.

«Nell’ambito del Piano di Gestione del Rischio Arboreo della città di Termoli, in considerazione dell’attività di monitoraggio previste, consistente nella verifica di stabilità arborea di alcuni esemplari arborei, sono state interdette alla fruizione pubblica diverse aree presenti all’interno del Parco comunale "Girolamo La Penna", anche alla luce di alcuni schianti avvenuti la settimana scorsa, con lo sradicamento e il ribaltamento della zolla radicale.

Le aree potenzialmente a rischio sono state delimitate con nastro segnaletico bianco e rosso e cartelli che delimitano il perimetro dove è vietata la sosta. Pertanto al fine di salvaguardare la pubblica incolumità di cose e persone si invita la cittadinanza ad evitare il transito nelle immediate vicinanze delle aree delimitate, soprattutto nelle giornate ventose. Tali raccomandazioni scaturiscono da una valutazione oggettiva del rischio, secondo quanto previsto dal Piano di Gestione, attuando il processo comunicativo nei confronti della cittadinanza.

Ad ogni modo, dalle risultanze dell’attività di verifica di stabilità degli alberi in piedi a rischio inaccettabile, sarà attuato un piano di intervento che prevede, laddove necessario, una graduale sostituzione con altre essenze arboree autoctone in rapporto di 1:3 (3 nuovi alberi per 1 albero schiantato o a rischio imminente di caduta)».

