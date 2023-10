Emergenza-urgenza: l'Asrem cerca 25 medici a tempo indeterminato

TERMOLI. Al fine di sopperire alla carenza di organico nel servizio di emergenza territoriale Set 118 afferente alla Asrem e di garantire i livelli essenziali di assistenza nella Regione Molise, nelle more dell’indizione dell’avviso per il reclutamento del personale a tempo indeterminato, si dispone avviso pubblico per il conferimento di n. 25 incarichi libero professionali a medici da assegnare alle n. 16 postazioni territoriali del Set 118.

Gli incarichi sono da espletarsi presso le n. 16 postazioni territoriali 118 afferenti al territorio Asrem La durata degli incarichi è di 6 mesi (eventualmente rinnovabili). Gli incarichi richiederanno un impegno lavorativo di n. 38 ore settimanali circa con una programmazione compatibile con le esigenze di funzionalità dell’Unità Operativa di Emergenza Territoriale –Set 118- e d’intesa con il Responsabile della stessa.

Dopo questa delibera, quattro medici, attualmente in servizio nel distretto di Termoli, lasceranno il 118 e da 11 scenderanno 7, salvo complicazioni e altri 2 sono prossimi alla pensione, sui i 30 standard previsti.

"Cosa succederà ai 5 Uot del 118 del basso Molise Termoli, Larino, Santa Croce di Magliano, Montenero e Castelmauro? Come si potrà garantire l'emergenza urgenza 118, h24 in basso Molise, ancor più in estate?".