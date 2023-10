Poste Italiane: due webinar gratuiti su evoluzione digitale e servizi di recapito

MOLISE, Proseguono anche in Molise i webinar di Poste Italiane, gli eventi completamente gratuiti dedicati a favorire la consapevolezza e le conoscenze di tutti i cittadini su tematiche di grande attualità. Domani, mercoledì 4 ottobre, sono in programma due appuntamenti, uno dedicato all’evoluzione digitale e l’altro ai servizi di recapito.

Durante la prima sessione, dal titolo “L’importanza del monitoraggio nelle attività web” e accessibile dal link https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale.html dalle ore 15.00, il relatore Riccardo Giordani, responsabile Web Analytics e Reporting in Comunicazione, illustrerà in che modo una corretta analisi dei dati consente di comprendere meglio gli interessi del proprio pubblico di riferimento, clienti attuali o potenziali, capire cosa cercano, quali pagine o elementi del sito riscontrano maggior interesse, su quali aree di miglioramento occorre concentrarsi sia in termini di offerta che di experience dell’utente. Questo porta a identificare nuove opportunità di mercato e aree di crescita, affinando strategie commerciali e comunicative.

Durante l’altra sessione, dal titolo “Prodotti alimentari freschi, il corriere espresso refrigerato” e accessibile dal link https://www.posteitaliane.it/it/educazione-sui-servizi-del-recapito.html dalle ore 17.00, saranno illustrate le più importanti innovazioni in atto nel settore, in cui il corriere espresso refrigerato risulta fondamentale nella catena di distribuzione in quanto permette il trasporto sicuro e controllato dei prodotti, anche attraverso sensori e sistemi avanzati che monitorano il mantenimento costante della temperatura prevista durante tutte le fasi di consegna impedendo il deterioramento e garantendo il rispetto di qualità e conformità.

Le due iniziative si inseriscono nel più ampio programma di Poste Italiane quale guida per i cittadini nello sviluppo di conoscenze e sempre maggiori competenze tra tecnologia e digitalizzazione in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.