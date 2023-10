Cercasi cardiologi, nuovo bando dell'Asrem per assumere cinque specialisti

TERMOLI. Nella rete ospedaliera dell'Asrem c'è bisogno di medici, questa non è certo una novità. Ma ci sono reparti dove la penuria in organico è particolarmente delicata, come in Cardiologia.

All'ospedale San Timoteo di Termoli, infatti, nonostante gli accordi coi privati di Responsible Spa e il ricorso di cardiologi dal distretto, non è ancora scongiurato il rischio di sospensione dell'attività di emodinamica, nei giorni scorsi, infatti, un turno era rimasto scoperto.

La direzione Asrem ha così messo di nuovo a bando alcuni posti, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 5 dirigenti medici della disciplina di Cardiologia, precisando che la graduatoria del concorso medesimo verrà utilizzata per la copertura dei posti che si renderanno vacanti nel biennio successivo alla sua formale approvazione.

Tutti i seguenti requisiti generali devono essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione:

a) cittadinanza italiana;

Ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. possono, altresì, partecipare:

- i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, nonché i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

b) idoneità, piena e incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale.

L'accertamento di tale requisito, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell'Azienda interessata, attraverso la visita preventiva pre-assuntiva prima dell'immissione in servizio ai sensi dell’art. 41, comma 2, del D. Lgs. n. 81 del 9/4/2008 modificato dall’art. 26 del D. Lgs. n. 106 del 3/8/2009;

c) limiti di età: non essere in condizioni di trattamento pensionistico tali da impedire l’accesso al pubblico impiego e non avere superato l’età prevista dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda e devono permanere all’atto dell’assunzione. Il difetto di uno solo dei predetti requisiti comporta la non ammissione al concorso.

Previsti dall’art. 24 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997:

a) Laurea in Medicina e Chirurgia;

b) Specializzazione in Cardiologia, ovvero in una delle discipline riconosciute equipollenti o affini ai sensi del D.M. 30.01.1998 e del D.M. 31.01.1998 e loro ss.mm.ii.

Sono ammessi a partecipare al concorso, anche se sprovvisti della specializzazione richiesta:

- i medici regolarmente iscritti al corso di formazione specialistica, a partire dal secondo anno;

- i dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data del 2 febbraio 1998 presso le USL e le Aziende Ospedaliere con la qualifica di Dirigente Medico nella disciplina per la quale è indetto il concorso;

c) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica, risultati idonei e utilmente collocati nella relativa graduatoria è subordinato al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento delle graduatorie dei medici già specialisti alla data di scadenza del Bando.

I candidati che hanno conseguito titoli di studio all’estero dovranno allegare, a pena di esclusione, nella procedura on-line, idonea documentazione attestante il riconoscimento di tali titoli richiesti ai fini dell’ammissione, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.

Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero e non sono in possesso della relativa equipollenza, potranno procedere con la compilazione della domanda di iscrizione previo invio della richiesta di riconoscimento del titolo effettuata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

Ai fini dell’ammissione, il candidato dovrà allegare la richiesta di riconoscimento inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica e la relativa ricevuta di avvenuta consegna.

Saranno esclusi dalla procedura coloro che dichiareranno di essere già dipendenti a tempo indeterminato nella qualifica oggetto del concorso dell’Azienda per la quale chiedono di partecipare.