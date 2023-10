Sostegno didattico e burocrazia, ostacoli da rimuovere: la lettera di una mamma

TERMOLI. Contrastare le forme di disagio educativo, ma anche l’ottusa burocrazia. Accade anche questo, ovviamente. Come mette nero su bianco la mamma di una ragazza che frequenta una delle scuole superiori di Termoli. «Gentile Direzione, mi rivolgo a voi come madre di una studentessa di un istituto superiore che necessita, oltre al Sostegno Didattico, di Assistenza alla Autonomia e alla Comunicazione per gli alunni con disabilità.

Desidero condividere la nostra esperienza per sollevare un problema urgente che riguarda purtroppo non solo la mia famiglia, ma anche molte altre famiglie in situazioni simili.

Lo scorso anno, la nostra lotta per garantire il diritto fondamentale all'istruzione e all'inclusione è stata resa più difficile dalla soppressione del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per mia figlia. Questo cambiamento ha avuto un impatto significativo sulla sua motivazione e autostima, allontanandola dalla scuola e compromettendo la sua serenità scolastica.

Dopo lunghe battaglie, siamo riusciti a ottenere la riattivazione del servizio, con la promessa che l'assistente designato sarebbe stato quello espressamente richiesto dalla nostra famiglia e in conformità con la Sentenza n. 3104/09 del Consiglio di Stato, che sottolinea l'importanza della presenza stabile di un educatore che segua costantemente l'alunno disabile nel processo di integrazione.

Tuttavia, abbiamo recentemente scoperto che questa promessa non sarà mantenuta, poiché l'assistente designato non sarà quello richiesto ma uno nuovo, e ciò mette a rischio nuovamente il benessere e l'integrazione scolastica di mia figlia, che già inizia a mostrare rifiuto verso la scuola.

È imperativo dunque che l'Ente Locale adotti le misure necessarie per garantire nel tempo la nomina dello stesso assistente per l'autonomia e la comunicazione, in linea con le necessità specifiche degli studenti e conformemente alla Sentenza n. 3104/09 del Consiglio di Stato proprio per assicurare un adeguato supporto e un'efficace inclusione degli studenti con disabilità nel processo educativo.

Anche se, dovrebbe già bastare la sola volontà nella cura e per la crescita degli studenti con disabilità a muovere le montagne, pur di garantire loro dignità e tranquillità tra le mura scolastiche.

Chiedo, pertanto, che questa mia lettera che sarà recapitata anche alla Responsabile per l'Inclusione presso l'Usr, serva ad avviare una riflessione costruttiva affinché vengano adottate tutte le misure concrete per garantire una volta per tutte agli studenti con disabilità di ricevere un'istruzione inclusiva e di qualità in linea con i loro bisogni e non in linea con quelle dinamiche che dovrebbero restare fuori dalle mura scolastiche e lontane dalla loro formazione.

Ringrazio anticipatamente per l'attenzione e l'impegno che dedicherete a questa importante questione».