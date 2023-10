Trimestre anti-inflazione, chi ha aderito sul nostro territorio

MOLISE. È in vigore dal 1° ottobre e resterà tale fino al 31 dicembre 2023, il trimestre anti-inflazione, il patto tra governo, produttori e distributori per offrire agli italiani tanti prodotti a prezzi bloccati o scontati.

All'iniziativa hanno aderito 32 associazioni.

In sostanza da domenica per tre mesi nei punti vendita che hanno firmato l’accordo (la cui lista completa divisa per regioni è consultabile sul sito del ministero delle Imprese e del Made in Italy) alcuni tipi di prodotti avranno un prezzo bloccato, che quindi fino a fine dicembre non potrà variare per via dell’inflazione, o ridotto di una percentuale flessibile che può essere decisa dai singoli esercenti. Tra le catene della grande distribuzione che aderiscono all’iniziativa ci sono i supermercati Coop, Despar, Esselunga, Conad, Carrefour, Pam, Lidl, Tigre, Famila, ma anche farmacie e parafarmacie.

L’iniziativa riguarda sia beni alimentari di prima necessità che prodotti per l’infanzia e per la cura della persona. Saranno riconoscibili perché saranno accompagnati da un bollino con il disegno di un carrello della spesa con i colori della bandiera italiana e la scritta “Trimestre anti-inflazione”.

I prodotti potranno essere comprati a prezzi calmierati o ribassati da chiunque, indipendentemente dall’Isee, dall’età e dalla fruizione di altre misure di inclusione sociale o di sostegno alla povertà.

Anche il Molise e i punti vendita di Termoli hanno firmato l’accordo.