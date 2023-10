Podio nazionale per l'istituto Alfano ai campionati di pallavolo

TERMOLI. Si sono concluse da pochi giorni le Finali Nazionali dei Campionati studenteschi di pallavolo, tenutesi a Camerino dall’11 al 15 settembre 2023. La squadra maschile dell’IIS “Alfano da Termoli”, in rappresentanza della Regione Molise, è rientrata a casa sabato 16 settembre, dopo un’intensa ed emozionante cerimonia conclusiva che si è tenuta la sera di venerdì 15 all’Auditorium di Camerino alla presenza delle autorità, dei dirigenti scolastici, dei coordinatori regionali di educazione fisica e scienze motorie degli Uffici Scolastici regionali italiani.

La cerimonia di chiusura ha visto la premiazione delle prime tre squadre classificate delle varie rappresentative regionali e l’assegnazione, tra le 40 rappresentative in competizione (20 maschili e 20 femminili) del premio FAIR PLAY per la squadra distintasi per il comportamento durante tutta la manifestazione. Premiati sul podio più alto gli alunni del Liceo Scientifico di Padova, per la competizione maschile, le studentesse del Liceo Scientifico di Forlì, per la competizione femminile, e gli studenti del Liceo Scientifico “Alfano da Termoli” per il premio FAIR PLAY.

La rappresentativa allievi, composta dagli studenti TOMMASO ALBANESE, NICOLAJ BRACONE, NICCOLO’ COLELLA, MARCO PICCOLI, ANTONIO DI BUCCI, VITTORIO SCIARRETTA, GIOVANNI N. BUONANNO, SIMONE MAMMARELLA, STEFANO SANTELLA, ANTONIO SIMONE, LUCA VARANESE, FRANCESCO SISTO, accompagnati dai docenti Fabio Occhionero e Mario Monaco, ha vissuto una grande emozione durante tutta la cerimonia di premiazione: negli occhi dei ragazzi dell’Alfano la gioia di aver partecipato ad un importante evento nazionale insieme a 560 studenti e studentesse di tutt’Italia, la sensazione di aver fatto qualcosa di rilevante, l’aver conseguito, attraverso l’empatia, il gioco leale, il rispetto delle regole, dei compagni di squadra, degli avversari, degli arbitri e degli spettatori, il saper accettare la sconfitta con dignità, il primato nella trasmissione dei valori positivi ed etici dell’attività sportiva.

Soddisfazione e complimenti arrivano dalla Dirigente Concetta Rita Niro: «Un altro bellissimo traguardo raggiunto dagli studenti dell’Alfano a dimostrazione del grande lavoro svolto da tutti i docenti di Scienze Motorie e ancora di più la convinzione che lo sport e le manifestazioni ad esso legate contribuiscono alla crescita degli alunni attraverso l’acquisizione di competenze trasversali che permettono loro di diventare cittadini capaci di muoversi in modo attivo e responsabile nella società. Con la vittoria di questo premio i nostri alunni hanno portato il Liceo Alfano, Termoli e tutta la regione Molise sul gradino più alto di un prestigioso podio nazionale».