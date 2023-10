Gigafactory: già partite le prime procedure amministrative

TERMOLI. Sul progetto di realizzazione della Gigafactory di Termoli ci sono tre filoni paralleli, ovviamente che andranno a convergere. Dinamiche istituzionali, nel confronto tra azienda e istituzioni locali, quelli sindacali, infine l’iter amministrativo. Sì, perché la burocrazia è parte integrante di ogni processo d’insediamento e le normative richiedono passaggi osservati in modo pedissequo.

La Acc Italy, lo scorso 2 maggio ha formulato istanza di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, coordinata alla V.Inc.A., relativa al progetto per la “Realizzazione di un nuovo stabilimento per la produzione di celle e moduli di batterie per il settore automotive-Stabilimento di Termoli. L’intervento rientra nella categoria progettuale, elencata nell’Allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. - punto 8 g), denominata “Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n.256 successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m3”. Il progetto consiste nella realizzazione di un nuovo stabilimento per la produzione di celle e moduli di batterie (Gigafactory) per il settore automotive. L’impianto sarà costituito da due unità produttive, denominate TER 12 e TER3, con una capacità produttiva complessiva pari a circa 46,2 GWh, in grado di produrre circa 2 milioni di moduli all’anno.

L’impianto produrrà batterie agli ioni di litio attraverso un processo produttivo innovativo, per il quale ad oggi non esistono nel territorio nazionale altre realtà analoghe, a partire dalla realizzazione di celle elettrochimiche, successivamente assemblate in moduli pronti per essere infine assemblati tra loro in pacchi batteria. Il proponente ha dichiarato in istanza che il progetto non ricade neppure parzialmente all’interno delle aree naturali protette come definite dalla L.394/1991 e ai siti della Rete Natura 2000 ma gli impatti derivanti dalla sua attuazione potrebbero interferire con una/più area/e, per cui la procedura di verifica ambientale si coordina con quella di Valutazione di Incidenza. Il 10 maggio scorso l’Arpa Molise, verificata la completezza e adeguatezza della documentazione, ha chiesto alla ditta, ai sensi dell’art.19 D. Lgs.152/2006 comma 2, chiarimenti/integrazioni da depositare nei successivi 15 giorni. La Ditta, con nota prot. n.7231 del 26/05/2023, ha dato riscontro depositando le integrazioni richieste. Il 5 giugno scorso, l’Arpa Molise ha inviato a tutti gli Enti competenti la comunicazione di avvenuta pubblicazione, sul sito della Regione Molise, della documentazione progettuale, da cui decorrono i tempi per le osservazioni. Il 28 giugno, sempre l’Arpa Molise, avendo già avviato le attività istruttorie di competenza per motivi legati ai tempi tecnici necessari per lo svolgimento di alcuni approfondimenti necessari, ha fatto richiesta di alcune integrazioni di merito fatte salve le eventuali ulteriori richieste di integrazioni e/o chiarimenti da parte delle Amministrazioni ed Enti coinvolti nella procedura di Verifica di Assoggettabilità a Via, nonché da parte della stessa Agenzia ai sensi dell’art.19, commi 4 e 6 del D. Lvo 152/2006. Sono pervenuti i pareri del Mic-Sapab, che “.... Dopo aver verificato la situazione vincolistica dell’area in argomento, ed a conclusione dell’istruttoria inerente la procedura in oggetto, che la realizzazione dei lavori di cui trattasi, considerata anche la destinazione ad uso industriale della zona ove ricade lo stabilimento, non produrrebbe ulteriore scadimento sotto il profilo paesaggistico, in quanto gli interventi proposti andrebbero ad incidere in un comprensorio ove gli insediamenti produttivi sono ampiamente diffusi”; la Provincia di Campobasso ha comunicato che non ci sono osservazioni relative alla procedura in esame. Così, l’Arpa Molise, nella propria istruttoria tecnica condotta in particolare su emissioni in atmosfera, gestione rifiuti, gestione terre e rocce da scavo, utilizzo di sostanze pericolose, geologia e acque sotterranee, suolo, flora, fauna, Vinca, rumore, campi elettromagnetici, ha comunicato il parere tecnico così sintetizzato: il Progetto presentato dalla Società Automotive Cells Company Italia Srl denominato “Progetto di realizzazione di un nuovo stabilimento per la produzione di celle e moduli di batterie per il settore automotive – Automotive Cells Company - Stabilimento di Termoli, limitatamente agli aspetti valutati nella Relazione tecnica istruttoria, allo stato attuale delle informazioni e dichiarazioni fornite dal Proponente, può essere ritenuto ammissibile sotto il profilo ambientale a condizione che vengano messi in atto tutti gli accorgimenti e le azioni di mitigazione e/o compensazione necessari a minimizzare gli impatti significativi sull’ambiente dichiarati dal Proponente nella documentazione agli Atti e rilevati nella Relazione tecnica istruttoria o a seguito dei monitoraggi e approfondimenti ivi prescritti, nel rispetto delle Condizioni Ambientali nonché degli Obblighi di legge.

Tali indicazioni ricomprendono anche quelle relative alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale. Così, a inizio settembre, la Regione Molise ha acquisito il parere tecnico reso dall’Arpa Molise, escludendo dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale l’intervento inerente al cennato Progetto, presentato dalla Società Automotive Cells Company Italia srl, avente ad oggetto la “Realizzazione di un nuovo stabilimento per la produzione di celle e moduli di batterie per il settore automotive”, con garanzia, da parte della Società, in sede di realizzazione e gestione dell’impianto, di ottemperanza: alle condizioni e alle buone pratiche/raccomandazioni.