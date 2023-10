Dimensionamento scolastico, preoccupazione dalla minoranza a Petacciato

«Alla luce dei recenti avvenimenti che hanno coinvolto la Scuola di Montecilfone, facente parte dell’Istituto Comprensivo “V. Cuoco” di Petacciato, si parla nuovamente di Dimensionamento Scolastico, argomento inserito nella Legge di Bilancio 2023, che prevede tagli pesantissimi soprattutto nelle regioni del Sud Italia. I sindaci dovranno presentare alle Regioni i piani di dimensionamento entro il 30 novembre così come da normativa.

L’Istituto Comprensivo di Petacciato potrebbe rischiare di perdere l’Autonomia Scolastica, quindi non avere più una Dirigenza in loco ed essere accorpato all’ istituzione scolastica di un comune limitrofo. Petacciato verrebbe così a perdere l’ultimo baluardo che la difende dall’impoverimento socio-culturale e che dà dignità al paese.

La situazione critica in cui si trova la l’Istituto Comprensivo di Petacciato è frutto delle scelte dell’Amministrazione Comunale che nel 2019, seppur messa in guardia dall’allora minoranza, accettò che il plesso di Palata si distaccasse da Petacciato creando così due piccoli Istituti Comprensivi che, com’ era facilmente prevedibile, avrebbero avuto vita breve. A dire il vero, nel 2019 l’Istituto di Petacciato non doveva essere dimensionato in quanto aveva i numeri e rispondeva a tutti i parametri previsti dalle Linee Guida a cui ci si dovrebbe attenere in materia di “dimensionamento scolastico”, per questo la minoranza di allora fece battaglia anche in provincia, una battaglia solitaria, senza l’interesse, l’appoggio o l’intervento politico del Sindaco e della sua Giunta.

L’accaduto dimostra che tali e future scelte non possono che essere politiche e conseguenza di accordi che esulano dalle reali esigenze del mondo della scuola, ovvero attinenti e plasmate su premeditati appuntamenti elettorali e relativi risultati. Il nostro paese, che vuole candidarsi a vetrina tra i borghi, a centro turistico di nicchia, a riserva di straordinaria bellezza naturalistica, non può affacciarsi al futuro senza l’Autonomia Scolastica, proprio nell’anno del centenario della sua Autonomia comunale, e perderebbe il presidio tecnico che ha da anni e che tante amministrazioni, prima di noi, hanno tenacemente difeso.

Abbiamo la nostra autonomia scolastica: dobbiamo preservarla fino alla fine! La minoranza esprime quindi forte preoccupazione per il futuro della scuola di Petacciato e invita le famiglie a porre attenzione alle scelte che rimangono in ultimo al Sindaco e alla Giunta Comunale».