Cadono calcinacci, inquilini di via Mantova chiedono sicurezza

Michele Viscusi residente in via Mantova

TERMOLI. Alcune palazzine di via Mantova della periferia Nord di Termoli, questa settimana sono salite agli onori della cronaca, per via di alcune pericolose cadute di calcinacci dal tetto sull’asfalto sottostante, dove gli inquilini ivi residenti parcheggiano le proprie auto ed entrano nel portone d’ingresso delle stesse palazzine.





Sono palazzine che risalgono al 1983, ed è quasi normale che oggi, dopo 40 anni, abbiano bisogno di restyling.

In effetti, ci sono dei punti delle pareti, dei balconi e delle inferriate che sono davvero bisognose di manutenzione, perché la cosa che preme più di tutte è senza dubbio la sicurezza pubblica. La manutenzione degli stabili dello Iacp è uno dei nodi da sciogliere sulla sicurezza urbana, perché di segnalazioni sulle problematiche delle palazzine che ospitano gli alloggi popolari ve ne sono diverse, sia per la vivibilità interna che per le condizioni esterne. Come nel caso di via Mantova, di cui ci siamo spesso occupati anche nel passato.

Come ci tiene a precisare una delle inquiline incontrate Rosanna Cristallo.

Alla fine, dopo gli ultimi calcinacci caduti, i residenti si sono decisi a chiamare i vigili del fuoco e la squadra del 115 ha così delimitato l’area “pericolante”, avviando operazioni di bonifica, tutto intorno all’edificio, cercando di mettere in sicurezza l’immobile. Anche perché queste problematiche sono ormai in quella area datate nel tempo. Anche le aree di un probabile ristoro, ormai, sono nella totale incuria di erbacce incolte, immondizie di ogni genere che poi danno il là al proliferare di presenze di animali scomodi come ad esempio ratti e insetti di ogni genere.

Così, inibiti circolazione e sosta, la relazione tecnica successiva alla loro azione verrà trasmessa allo Iacp per gli opportuni accorgimenti, con la sollecitazione a realizzare una profonda ed efficace manutenzione a tutela dell’incolumità di tutti e non soltanto delle famiglie che vi abitano come ci dice un altro inquilino, il più anziano residente fin dalla sua consegna nel 1983, Michele Viscusi.

