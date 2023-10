Cambiano i quartieri, ma non i problemi: il degrado nello stabile Iacp in via Arno

TERMOLI. Da via Mantova a via Arno, precisamente al civico numero 69.

La gestione del patrimonio immobiliare di proprietà dello Iacp, che è titolare legittimo delle palazzine edificate sul territorio nel programma di edilizia residenziale pubblica, è tra le questioni più spinose.

Di per sé, lo diciamo senza spirito denigratorio, abitare nelle cosiddette “case popolari” è considerato come stare in serie B, rispetto agli appartamenti di proprietà, ma a volte è proprio l’incuria di chi vi risiede che acuisce questa sensazione.

Se a ciò si aggiunge anche una qual certa “lentezza” nell’agire per evitare situazioni degradanti, il quadro si delinea, come quanto residenti hanno evidenziato nelle scorse ore proprio in via Mantova, ma che è comune a tanti siti Iacp del territorio.

Perché in via Arno 69 il copione se possibile è anche peggiore.

Persino l’igiene pubblica viene chiamata in causa e c’è chi ha scritto ai vertici dell’ente, dell’Asrem, al Comune, ma non è stato mosso nulla, da via Monte Grappa, che è la sede dell’Istituto autonomo Case Popolari si attende un riscontro, anche alle evidenze fotografiche che rechiamo nella gallery allegata.

La dignità di inquilini deve essere restituita. La road map potrebbe essere disegnata con una ricognizione complessiva di tutti gli stabili, prodromica di una programmazione successiva, per intervenire coi fatti.

Galleria fotografica