Finalmente arrivano le recinzioni, rush finale nel cantiere dei nuovi campetti

Periferie in gioco ven 06 ottobre 2023

TERMOLI. Risolti i problemi di fornitura della recinzione da 3 metri che viene realizzata attorno ai due nuovi campi di basket e calcio a 5, manca ormai poco in via dei Pruni per l'apertura dei campetti che daranno sfogo e luogo di aggregazione sportiva alle decine e decine di ragazzi del quartiere, che sorge tra contrada Casa la Croce e Difesa Grande.

Un cantiere che doveva consegnare l'opera entro l'estate, secondo le previsioni più ottimistiche, ma che ha subito dei ritardi proprio a causa di forniture dilatate nei tempi e questo evidenzia quanto l'approvvigionamento delle materie prime è dei prodotti che ne derivano sia un tema dirimente in questo contesto internazionale.

In ogni caso, seppur già piombati in autunno, il clima mite che ancora permane, potrà essere la cornice ideale per un debutto sugli impianti, che speriamo avvenga al più presto.

È trascorso poco più di un anno da quando Termolionline ha raccolto lo sfogo delle famiglie e dei giovanissimi del posto. I lavori di costruzione dei due campi sono iniziati lunedì 19 giugno, diretti dall’architetto Gaetano Piermarino.

Sul cartellone la fine del cantiere era prevista contrattualmente come termine massimo a fine ottobre.

Un nuovo polo sportivo che è frutto di una concertazione avvenuta tra i residenti della zona e l'amministrazione comunale, dopo l'appello che proprio da Termolionline era stato lanciato lo scorso autunno. Famiglie con bambini e ragazzi, infatti, dopo un'estate "critica", quella del 2022, la prima al ritorno alla piena normalità dopo la pandemia, avevano avanzato platealmente questa istanza, per le difficoltà di conciliare la sicurezza stradale nella zona e l'esigenza di spazi per i minori, in un quartiere dove ci sono decine e decine di giovani e giovanissimi.

Per questo, venne effettuato un sopralluogo su un terreno di proprietà comunale e su impulso dell'assessorato ai Lavori pubblici, poi inserito nel piano triennale delle opere pubbliche approvato a fine anno e inserito nel cosiddetto elenco annuale, l'intervento di realizzazione della nuova impiantistica sportiva. A interessarsene direttamente il vice sindaco reggente Vincenzo Ferrazzano.

Prevista una stradina che costeggerà gli impianti, per una migliore fruibilità degli stessi, con un accesso funzionale.

