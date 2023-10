Sui sentieri della memoria per non dimenticare lo strazio della guerra

COLLETORTO. Ricordare per non dimenticare. Non solo. Ma fare memoria per abbracciare più forte la vita di tutti. Senza nessuna discriminazione. Difendere dunque la libertà dell’individuo e dare un senso più umano al proprio cammino di vita.

È questo il monito che viene fuori dalla storia di ieri che, attraverso i bombardamenti, gli eccidi e le rappresaglie, anche nel basso Molise, ha seminato la morte di tante vittime innocenti. Il mese di ottobre è il periodo dunque del ricordo di chi è stato fucilato, ammazzato barbaramente o caduto inaspettatamente sotto le bombe. Ritornare sui luoghi dove le tragedie si sono consumate, rivivere in definitiva mediante i racconti e le testimonianze quei momenti terribili, significa appunto far sì che le atrocità di ieri non si ripetano mai più. A Colletorto l’Associazione Culturale La Coccinella e il Comune insieme hanno promosso diverse iniziative per celebrare l’80esimo anniversario della Liberazione dall’occupazione tedesca.

Sabato 7 ottobre si va sui “sentieri della memoria” per far conoscere alle nuove generazioni i luoghi dove diversi civili a causa delle bome e delle mine hanno perso la vita. Il raduno è previsto presso la Scalinata del Monastero alle ore 10. Da Via Belvedere, nella parte alta del paese, dove si sono avvertiti i colpi più duri del bombardamento degli Alleati, fino alla Strada Neviera, minata dai tedeschi in ritirata, si snoda un lungo percorso di guerra. La visita guidata è a cura del prof. Luigi Pizzuto.

Le canzoni di guerra sui luoghi più significativi sono curate da Toni Cerri. Il giorno 13 ottobre giorno del ricordo e deposizione di fiori sui due monumenti delle vittime civili per scoppio di mine nel luogo dove saltarono in aria un ragazzo tredicenne e un contadino del luogo. Il giorno 18 ottobre, a Bonefro, visita a Piazza Grande, ai piedi del borgo antico, dove accadde la strage dei bambini. In questo luogo di dolore, a causa dello scoppio di una bomba, scambiata per una scatoletta contenente qualcosa da mangiare, morirono quattro bambini, tra gli otto e gli undici anni. Piazza Grande è il luogo dove tantissime mamme di Bonefro piansero ininterrottamente.

È un angolo sacro dell’abitato. Ricordare è un dovere. Anzi un obbligo. Con il ricordo si possono abbracciare le mamme, chi non c’è più e chi ha sofferto tanto. Una comunità che non ama raccontare i luoghi della memoria è destinata sicuramente al degrado morale.

