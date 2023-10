"Funzioni proprie dei Corecom", delega nazionale al presidente molisano Fabio Talucci

CAMPOBASSO. Il Coordinatore nazionale dei presidenti dei Corecom, Antonio Donato Marra, ha attribuito con proprio atto, al presidente del Comitato Regionale per le Comunicazioni Molise, Fabio Talucci, la delega per lo “Sviluppo ed armonizzazione delle funzioni proprie dei Corecom”.

La delega prevede la realizzazione di studi, di approfondimenti e la predisposizione di proposte al Coordinamento dei presidenti Corecom finalizzati a rendere omogenee le diverse normative regionali ed armonizzarle in un contesto nazionale. Non solo, la delega prevede anche di attenzionare il monitoraggio di programmazioni radio televisive, la realizzazione di analisi e di ricerche a supporto dell'elaborazione di proposte di legge regionali in materia, e lo sviluppo e la formazione in materia di comunicazione.

Il presidente Talucci ha ringraziato il coordinatore Marra non solo per la fiducia riposta nella sua persona, ma anche per il riconoscimento, che questa delega rappresenta, per il Corecom Molise, sia per il ruolo da questi svolto in ambito nazionale negli ultimi anni, sia per i sacrifici posti in essere in regione per attendere, con pochissimo personale, alle funzioni proprie e delegate del Comitato regionale per le Comunicazioni e, quindi, per garantire l’offerta al pubblico di servizi di competenza.