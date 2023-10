Tartarughe marine, le nuove frontiere esplorate dagli esperti italiani a Termoli

TERMOLI. Si è svolto a Termoli il quarto convegno nazionale Cretam, tartarughe marine in Italia - stato dell'arte e nuove frontiere", organizzato dal Centro di referenza nazionale sul benessere, monitoraggio e diagnostica delle malattie delle tartarughe marine dell'Izs della Sicilia in collaborazione con Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise "G. Caporale" Teramo.

Il centro siciliano fa fronte all’emergenza spiaggiamenti delle tartarughe marine sin dal 2013 quando la Sicilia si è ritrovata coinvolta in un fenomeno nazionale che ha visto numerosi esemplari di cetacei e tartarughe marine spiaggiati.

Gli obiettivi del Cretam sono quelli di realizzare un sistema strutturato e permanente di referenti all’interno dei singoli Istituti Zooprofilattici Sperimentali ai fini del coordinamento delle attività che saranno poste in essere sul territorio nazionale, di fornire assistenza tecnico-scientifica al Ministero della Salute per l’elaborazione dei piani di controllo, sorveglianza e monitoraggio sul benessere e lo stato sanitario delle tartarughe marine, di curare l’organizzazione di corsi di formazione nell’ambito delle proprie competenze per il personale del Servizio Sanitario Nazionale e per altri operatori di enti competenti di promuovere l’attività di ricerca nel settore di competenza, mettere in atto ogni utile attività attinente le proprie competenze.

L’attività consiste nell’identificazione della specie, esame clinico e comportamentale delle tartarughe, diagnostica delle patologie delle tartarughe e degli animali marini, studio delle patologie delle tartarughe e degli animali marini e attività di Ricerca e consulenza.

Anche il centro studi cetacei di Pescara ha partecipato al convegno di Termoli.

“Siamo intervenuti al IV Convegno Nazionale Cretam “Tartarughe marine in Italia - Stato dell'arte e nuove frontiere", organizzato dal Centro di referenza nazionale sul benessere, monitoraggio e diagnostica delle malattie delle tartarughe marine dell'Izs della Sicilia in collaborazione con Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise "G. Caporale" Teramo. Il centro di Referenza si occupa di coordinare le attività di tutti gli Izs del territorio nazionale e di assistere il Ministero della salute, dal punto di vista tecnico-scientifico, nella elaborazione dei piani di controllo, sorveglianza e monitoraggio sul benessere e lo stato sanitario delle tartarughe marine, nonché di promuovere la formazione degli operatori e l'attività di ricerca. Abbiamo così avuto l'opportunità di condividere con i numerosi professionisti intervenuti l'esperienza delle reti spiaggiamento regionali di Abruzzo e Molise, delle quali il Csc è parte integrante, e le attività del nostro Crtm "Luigi Cagnolaro" Pescara svolte in cooperazione con l'IZS dell'Abruzzo e del Molise”.