Giornata mondiale sindromi Pans pandas: il Comune di Termoli si illumina di verde

TERMOLI. Il Comune di Termoli aderisce alla campagna di sensibilizzazione in occasione della giornata mondiale della consapevolezza delle sindromi “Pans Pandas” che si terrà il 9 ottobre prossimo.

A volerla l’omonima associazione di genitori che chiede alle amministrazioni comunali di colorare le strutture degli enti comunali di verde per tenere alta l’attenzione su una condizione che compromette la normale funzione neurologica del cervello che provoca l’insorgenza di disturbi psichiatrici.

La giornata mondiale dedicata a queste sindromi si tiene per far conoscere le problematiche vissute dai genitori con figli che non hanno accesso alle cure in ambito ospedaliero perché la malattia di cui soffrono è ancora priva di linee guida terapeutiche italiane.

E’ stato scelto il verde in quanto colore di speranza, una speranza che dovrà portare i bambini affetti da questa problematica ad essere assistiti correttamente in tutti gli ospedali d’italia.

Secondo alcune statistiche, le sindromi “Pans Pandas” si manifestano su un bambino su 200 con sintomi neuropsichiatrici di vario grado.

Con un piccolo gesto il Comune di Termoli intende così sostenere una grande causa per tenere alta la sensibilizzazione. La casa comunale si colorerà di verde il 9 ottobre a partire dalle ore 18.