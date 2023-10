Mancano i pediatri in corsia, l'Asrem corre ai ripari coi medici di libera professione

TERMOLI. Se due giorni fa abbiamo riferito degli elogi di chi si rivolge alla Pediatria dell’ospedale San Timoteo, ciò non toglie che la penuria di medici colpisca in modo particolare anche questo reparto, che mette peraltro a rischio, laddove sguarnito, anche l’operatività del Punto nascita di riferimento.

Un vulnus che peraltro riguarda anche gli altri plessi molisani, come Veneziale e Cardarelli.

Lo scorso 18 agosto, il primario di Pediatria del Cardarelli, che sovrintende a tutti i reparti in Molise, ha richiesto, con urgenza, l’indizione di un nuovo avviso pubblico per pediatri in attività libero–professionale, in considerazione della “grave carenza di pediatri nelle 3 sedi di Campobasso, Termoli ed Isernia, seppur ridotta grazie alla recente assunzione di ben 10 medici venezuelani a tempo determinato, pur con evidenti difficoltà linguistiche e di inserimento lavorativo”.

Al momento, risultano in servizio al Cardarelli 4 medici a tempo determinato, cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, di cui uno appena assunto; 1 dottoressa in attività libero professionale con contratto Asrem in scadenza al 20.09.2023 che effettua turni quando non impegnata in sostituzione di pediatria di libera scelta; in Neonatologia: oltre al direttore della Uoc. Inoltre, 5 medici a tempo Indeterminato e uno specializzando nella disciplina per le attività di Terapia Intensiva, Neonatologia, Nido, STEN e ambulatori.

A Isernia 2 medici a tempo indeterminato, specialisti in genetica medica e tre a tempo determinato, cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea, di cui uno appena assunto; un medico, specialista in genetica medica, in congedo di maternità.

A Termoli un medico, responsabile della unità operativa semplice e un altro medico in esenzione dai turni di notte fino al compimento dei tre anni del figlio; uno che effettua turni anche presso il consultorio, tre a tempo determinato, cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, di cui 2 appena assunti e si è in attesa del rinnovo della convenzione con l’Asl Vasto-Lanciano-Chieti.

Lo scorso 14 settembre l’Asrem ha preso atto che in esito al concorso pubblico, per titoli ed esami, per nove posti di dirigenti medici della disciplina di Pediatria, indetto provvedimento n. 1497 del 19.12.2022, non si è pervenuti al reclutamento di dirigenti medici, rispettivamente, per rinuncia all’incarico e mancata accettazione dello stesso da parte dei candidati idonei, con conseguente decadenza dalle graduatorie; nelle more dell’indizione di una nuova procedura concorsuale e in considerazione dell’urgenza sopra rappresentata, si è deciso di indire un nuovo avviso per il conferimento di incarichi libero professionali a medici specialisti della disciplina di Pediatria a tre pediatri e 4 neonatologi; scelta dettata dall’assoluta urgenza di garantire la continuità assistenziale e scongiurare l'interruzione di pubblico servizio in violazione dell'art. 32 della Costituzione, e tenuto conto dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne all'Azienda, con impegno complessivo mensile di 47.600 euro (6.800 per ciascuno).

Dalla pubblicazione dell'avviso chi è interessato dovrà rispondere entro sei giorni.