Ripartono i corsi UniTre a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Si terrà venerdì 13 ottobre alle 18, presso la Sala Multimediale di via del Mercato 1 (adiacente alla biblioteca), la presentazione al pubblico e alla stampa dell’anno accademico 2023/2024 dell’Università delle Tre Età di Montenero.

L’incontro seguirà l’assemblea dei soci (riservata solo a questi ultimi) e sarà occasione per far conoscere le nuove attività in partenza da novembre e informare su tempi, costi e modalità di tesseramento.

Va ricordato che l’UniTre è un’associazione di promozione sociale senza scopo di lucro, tra le cui finalità spiccano l’offerta di istruzione e di altre proposte didattico-culturali alla portata economica di tutti, il contrasto alla dispersione scolastica, l’incoraggiamento di incontro e socializzazione.

Come per lo scorso anno accademico, a illustrare funzionamento e nuova offerta formativa 2023 dell’UniTre montenerese saranno i membri del direttivo e i docenti. Si auspica la massima partecipazione; l’invito è esteso, oltre alla cittadinanza di Montenero, a chiunque anche non residente abbia voglia di entrare in contatto a qualsiasi titolo con questa realtà.