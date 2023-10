Verso un'area più vivibile: si parte coi lavori nella zona del Crocifisso

TERMOLI. Sottrarre un'area dal degrado e renderla vivibile, restituendola alla cittadinanza.

Sta per partire il lavoro finanziato con i fondi della Strategia Urbana nella zona del Crocifisso.

Sarà realizzato un parcheggio "scambiatore" per favorire la multi-modalità nei trasporti da parte dell’utenza. Pertanto sarà essenzialmente a servizio della vicina area del Terminal bus ma garantirà una generale riqualificazione dell’area che nel 2024 sarà anche oggetto dei lavori di demolizione e ricostruzione del polo scolastico dell’infanzia comunale di via Montecarlo.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente del comitato di quartiere "Sant'Alfonso" Gianfranco Cannarsa.

Nella serie di interventi in corso di programmazione e realizzazione sul territorio comunale, non passa, dunque, inosservato il progetto compreso tra via Martiri della Resistenza e via Montecarlo.

Obiettivo è la riqualificazione dell’area, mediante la realizzazione di un parcheggio a raso per autoveicoli avente duplice funzione, come destinazione-scambiatore, completo di percorsi pedonali e marciapiedi, impianto di illuminazione pubblica, rete fognaria di raccolta delle acque meteoriche, sistemazione a verde e realizzazione di un piccolo campo per attività ludico-ricreative.

L’importo complessivo dell’intervento era di 637.748,65 euro, di cui e 512.675 a base d'asta e 7.370,67 euro per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, aggiudicati all'impresa Petruccelli, con contratto di 502mila euro circa.

L’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse era stato pubblicato lo scorso 5 giugno.

