MOLISE. L'autunno è ancora lontano. "Godiamoci questi sprazzi di sole e caldo".

Almeno fino a domenica 15 ottobre proseguirà l’attuale tempo stabile, prevalentemente soleggiato, asciutto e contrassegnato da un clima da tarda estate. L'ottobrata.

Le temperature continueranno a essere decisamente oltre la norma, con clima oltre modo mite per il periodo anche nelle ore notturne e con massime che saranno diffusamente comprese tra i 24 e punte intorno ai 30 gradi.

Quindi tempo stabile e caldo anomalo saranno gli ingredienti meteorologici anche della prossima settimana. Ci attendono quindi altre giornate soleggiate, con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Si continueranno a registrare valori inconsueti per il periodo, con le anomalie più marcate al Centro-Nord. Si toccheranno ancora punte massime di 30-32 gradi: si tratta di 4-8 gradi superiori alla norma.

L'anticiclone eviterà l'arrivo delle perturbazioni e di aria più fresca probabilmente fino alla metà di ottobre, in quello che sarà un vero e proprio prolungamento dell'estate. Oltre alle temperature elevate dunque, mancheranno anche le piogge, salvo qualche sporadica pioviggine. La prolungata stabilità atmosferica potrebbe favorire la formazione di qualche banco di nebbia in Pianura Padana, specie da metà della prossima settimana.

SABATO: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali e subappennini cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sull'Appennino cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 4050 metri. Mare poco mosso.

L'azione protettiva dell'anticiclone nordafricano sul Mediterraneo centro-occidentale favorirà condizioni di tempo stabile con velature a tratti compatte alternate ad ampi spazi soleggiati. Temperature in graduale aumento con massime fino a 31-33°C tra lunedì e martedì in pianura. Venti da deboli a moderati di maestrale.

