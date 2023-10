Turismo, sport e grandi eventi: «Occasione di rilancio e sviluppo per i territori»

MOLISE. L'onorevole Elisabetta Christiana Lancellotta è intervenuta a Brucoli, in provincia di Siracusa, al convegno dal tema "TURISMO, SPORT E GRANDI EVENTI, UN’OCCASIONE DI RILANCIO E SVILUPPO PER I TERRITORI"

“Ho voluto sottolineare l’importanza dello sport per la promozione del territorio e il suo legame, anche attraverso grandi eventi, al turismo”. Lo ha detto Elisabetta Lancellotta, deputato di Fratelli d’Italia e Consigliera Nazionale del Coni, a margine della seconda giornata del convegno organizzato a Brucoli, in provincia di Siracusa, dedicata ai legami tra sport e turismo.

“Il 20 settembre – ha ricordato l’esponente di Fdi - è stata una data storica perché è stata approvata la modifica dell’articolo 33 che inserisce il valore dello sport in Costituzione. Recentemente è stato anche approvato in Senato il disegno di legge per la promozione dello sport all’interno delle scuole e il ripristino dei giochi della gioventù che presto sarà discusso alla Camera per l’approvazione. Lo sport, al pari di scuola e famiglia, è un importantissimo elemento educativo. È un elemento sociale fondamentale tanto che ho voluto fortemente, nella commissione Femminicidio, in cui sono capogruppo di Fdi, un gruppo che si occupasse di come lo sport, sotto il profilo culturale e anche di autodifesa personale, possa combattere la violenza, a partire da quella di genere”.

