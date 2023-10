La vigna come “Best Seller” di Gesù per insegnare lasciando un segno

Ascoltiamo il Vangelo:

“In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo, che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto per mio figlio!”. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!”. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini?». Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo». E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture: “La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d’angolo; questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi”? Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti»”.

Negli insegnamenti di Gesù la vigna è il suo “Best Seller”. Si serve sovente, quasi ripetitivamente di questo elemento, di questa condizione per far fiorire i suoi insegnamenti. È una miniera inesauribile e fonte di ispirazione continua. Evidentemente è la scelta più efficace e redditizia.

Questa volta si parla di una vigna che è stata piantata da un uomo che ancor prima ha manifestato tutte le sue cure, attenzioni per dissodare, preparare, scavare, costruire. Finita l’opera la consegna in affitto. Significa che io ti consegno qualcosa di cui tu devi avere cura. Ne devi trarre profitto per te e per me. Il frutto dovrà essere equamente diviso tra te che lavori e me che ti ho dato questa possibilità.

Arrivò il tempo di raccogliere i frutti. Il padrone invia dei suoi emissari a rivendicare quanto pattuito, ma i contadini, ingordi, li bastonarono, uccisero e lapidarono. Riprova con altri servi e anche a questi viene riservato lo stesso aggressivo comportamento. Da ultimo mandò suo figlio con la recondita speranza che al meno di lui avrebbero avuto rispetto. La furia omicida dei contadini, alimentati dalla gelosia, fomentati dal desiderio di possesso, ugualmente, “lo cacciarono e lo uccisero”. La sentenza del padrone viene espressa attraverso una domanda rivolta agli uditori, i quali, senza tentennamenti, affermano che i contadini verranno soppressi e la vigna sarà data ad altri. Nulla di tutto questo. Dio è diverso da noi. Non è vendicativo. Sa vedere sempre oltre, sa disegnare futuri cromati di speranza, di fiducia, di recupero.

Delle volte anche noi sembra che assoldiamo Dio per farlo diventare il nostro killer. Vorremmo vendicarci tramite lui. "Dio te la farà pagare”. “Dio esiste e metterà le cose al posto loro”. Dio, invece, concede semplicemente e perennemente un’ulteriore possibilità. A lui interessa la persona umana. Noi. I suoi figli. La vigna sarà semplicemente data ad altri che la faranno fruttificare. Le sterilità umane non interromperanno mai la grande misericordia di Dio. I nostri tradimenti non argineranno mai lo straripare di misericordia di Dio nei nostri confronti. Dio non spreca le sue energie in vendette, in ritorsioni.

Quei vignaiuoli siamo noi. Dio non si fa aggredire dalle nostre sconfitte. Noi non scalfiremo mai la sua generosa, provvida e immeritata misericordia. Noi sbagliamo da umani, lui ci ama divinamente. Noi siamo creature lui il creatore per questo ci ama immensamente a qualsiasi prezzo. Per Dio on conta il prezzo ma noi. La mia anima, la mia storia, la mia serenità. La nostra salvezza. Questo è il vero frutto della vigna. I grappoli di fraternità che siamo chiamati a comporre per poi essere pigiati e produrre il buon vino dell’amore vicendevole. Dell’attenzione agli altri, del perdono per gli altri, della misericordia da offrire. Insomma un po’ come Dio. Come lui. Magari, ci ubriacheremmo del frutto della vigna che è l’amore.