Cavalli, cavalieri e bagnanti: prosegue l'ottobrata in spiaggia a Termoli

TERMOLI. Temperature costanti, quelle che negli ultimi giorni stanno inducendo a indugiare... ossia a recarsi ancora in spiaggia nella prima decade di ottobre.





Non ci sarà il pienone, ma i 23 gradi che sono stati registrati sia ieri che oggi sulla costa termolese rappresentano una felice cosa estiva fuori stagione. L'autunno si è manifestato solo sul calendario, come sta avvenendo sovente, peraltro.

Non è la prima "ottobrata" a cui assistiamo, ci sono ricordi che affiorano sulla spiaggia frequentata sino alle festività novembrine. Le previsioni confermano un quadro stabile che potrebbe arrivare a fine mese: staremo a vedere, per intanto, chi può si gode ancora il relax balneare, compresi cavalli e cavalieri, oltre che bagnanti. Presenze diffuse che ci vengono anche confortate da chi l'asset turistico lo vive in prima persona, tra ricettività e ristorazione. Il territorio ringrazia.

