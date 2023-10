Due anni di amministrazione a Portocannone: il dibattito in piazza

PORTOCANNONE. Un dibattito in piazza, nello stile della maggioranza arbereshe “Hora Jone-con il cuore per Portocannone” per i due anni di mandato dell'amministrazione.

Il primo cittadino Francesco Gallo ha confermato quello che nel corso dei mesi è stato il leitmotiv dell’amministrazione. «Il bilancio è più che positivo. Ci sono stati tanti progressi e questo arriva da lontano e, sicuramente ci siamo messi all’opera, cercando di sfruttare ogni treno che passa e farlo fermare qui a Portocannone.

Il Pnrr è una grossa possibilità per noi comuni, e credo che Portocannone abbia raggiunto l’obiettivo. Il comune era in dissesto e la crisi economica che ha se la porterà per molti anni ancora, ma non bisogna arrendersi perché dobbiamo lottare molto sulle risorse che vengono da fuori e, cercare di trovare l’equilibrio giusto tra una gestione corrente nella corretta gestione finanziaria e un intercettare fondi per migliorare la qualità della nostra comunità. Sulla scuola abbiamo ereditato una situazione un po’ anomala. Una scuola dove i bambini si trovavano in alcune classi inagibili, a causa delle infiltrazioni di acqua, dove all’interno delle classi c’erano secchio e bacinelle per l’acqua, parliamo del 2017. Siamo partiti nella precedente amministrazione, a reperire i primi fondi che, ovviamente, non erano sufficienti. Ora abbiamo premuto sull’acceleratore.

Dall’ottobre 2021 a oggi, quindi in due anni, abbiamo messo dentro un milione e 700mila euro. Questo ci permette di fare una scuola all’avanguardia e forse una scuola, che all’interno della Regione Molise, simile alla nostra non c’è. Sarà una scuola finanziata dal Gse, quindi una scuola a zero consumo di energia elettrica». Il vice sindaco Michele Di Legge torna a parlare di lavori pubblici: «Noi ci tenevamo da tanto tempo a questa opera, in questa piazza. Io e Francesco ci siamo messi dietro questa impresa e ce la sentiamo proprio nostra anche se noi a livello fiscale e di lavoro non c’entriamo, però, ci tenevamo tantissimo a quest’opera perché per tanti anni la piazza è stato un posto un po’ abbandonata a sé. Speriamo che i lavori terminino il più presto possibile. Questa piazza ha la particolarità di esser chiusa al traffico quindi chi sa cosa si potrà fare». In pubblica piazza, interventi anche dei consiglieri Serafino Bulmetti e Angelo Russo. L’assessore Valentina Flocco ha fatto il punto sulla Cultura: «Siamo arrivati con intesa sintonia “accordi” fa pensare a una sinfonia, musicalità alla fine i nostri ospiti, alcuni in particolare, ci hanno ringraziato per la nostra partecipazione, siamo stati parte viva degli eventi, e pare questo non sia comune, si è creata “relazione” di simpatia con gli autori.

Portocannone ha dimostrato grande preparazione e apertura mentale, quando dico partecipazione non voglio dire numero di presenti che sorbisce passivamente una presentazione di un libro, ma dico persone che dialogano con gli autori. Ma in questo biennio quello che abbiamo cercato è stato, come metodo, quello di aprirci verso l’esterno. Noi puntiamo in alto, senza complessi di inferiorità, ascoltiamo e recepiamo tutte le istanze della popolazione e abbiamo visto che a Portocannone si “domanda” cultura, i nostri eventi sono frequentati, se ne parla prima e dopo, ci arricchiamo delle belle chiacchierate in Sala consiliare con i nostri Ospiti, nelle presentazione di libri la conversazione è animata, il pubblico interviene…da qui è nata anche una rassegna letteraria “Dialoghi d’autore” tenuta a battesimo quest’estate da due madrine d’eccezione Simonetta Tassinari e Maria Grazia Calandrone, entrambe habitué del Premio Strega».

Galleria fotografica