Appartamento confiscato alla criminalità organizzata sarà usato per finalità sociali

CAMPOMARINO. Un appartamento di Campomarino lido, confiscato addirittura nel 2014, nove anni fa, con decreto emesso dal Tribunale di Milano Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, divenuto definitivo il 10.05.2016, sarà utilizzato a fini sociali dopo essere stato sottratto dalla disponibilità di chi è invischiato nella criminalità organizzata.

Si tratta dell’immobile, sito in Campomarino e distinto in Catasto Fg. 11 particella 649 sub 3, è stato acquisito dall’Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

La Giunta Silvestri ha formalizzato con apposita delibera di Giunta la manifestazione d’interesse all’assegnazione dell’immobile. Richiamando il Codice Antimafia approvato con D. Lgs. 159 del 6 settembre 2011 ed in particolare l’art. 48 comma 3 lettera c) che in relazione alla destinazione dei beni immobili sottratti alla criminalità organizzata e quindi definitivamente confiscati, al comma 3 recita: “c) trasferiti per finalità istituzionali o sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali, in via prioritaria, al patrimonio indisponibile del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio indisponibile della provincia, della città metropolitana o della regione”.

L’amministrazione ha così disposto di destinare il bene a fini sociali e collettivi, in aderenza alle finalità richiamate dall’art.48 e seguenti del Codice Antimafia ricorrendo ed intraprendendo le azioni più logiche ed opportune per restituire il bene e le sue potenzialità alla pubblica collettività.