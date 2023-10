«Recinzioni danneggiate e cinghiali, al dog-park non ci sentiamo al sicuro»

TERMOLI. Gli utenti del principale campo di sgambamento della città di Termoli, l'area dog-park del parco comunale di Termoli "Girolamo La Penna", lamentano le condizioni di degrado e scarsa sicurezza dello spazio che sorge accanto a via del Molinello.

Non molto tempo fa documentammo aggressioni di cinghiali avvenute all'interno e la presenza degli ungulati che hanno procurato danni alla recinzione, ma non è stata ancora ripristinata.

«Come mai l'area cani continua ad avere quella rete fatiscente e piena di buchi? I cinghiali continuano ad entrare e uscire e non si capisce come mai nessuno fa niente, solo chi porta il cane là dentro fa qualcosa mettendo dei pezzi di rete dove possibile o mettendo i bancali per non fare entrare i cinghiali, bancali che comunque non servono a molto, i cinghiali li buttano giù ed entrano lo stesso. Occorre togliere quella rete fatiscente con tutte quelle erbacce che l'hanno appesantita e rimetterne una nuova!»

Utenti che evidenziano come all’interno si stia sempre in allerta, «Io ogni volta che entro lì dentro non riesco a starci per più di 10 minuti. Ci sono cespugli in cui si possono nascondere i cinghiali, la rete dal lato del fiume ha le erbacce sopra e non si vede niente, nemmeno tutti i buchi che ci sono. Dopo ciò che è successo ad Emilia con il suo cane Fiocco non si è visto nessuno».

Come avviene per alcune aree, vedi il Teatro Verde, anche l’area dog-park è avulsa dalla gestione esterna privata e oltretutto la sua collocazione definitiva sarà altrove, poiché ci saranno gli interventi previsti dal project financing.

