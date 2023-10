All'istituto comprensivo Achille Pace la sostenibilità sposa il progetto "Crosswater"

TERMOLI. La sostenibilità ambientale passa anche attraverso iniziative che salvaguardano risorse idriche e riducono il consumo di plastica, come avviene nel progetto Crosswater, che ha trovato sponda all’istituto comprensivo “Achille Pace”, dove è stato insediato un impianto.

Nel dettaglio, “Integrated Water Management System in crossborder area”, un programma dell’asse Interreg Italia-Albania-Montenegro, che vede come partner Regione Puglia; Dipartimento dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale ed Ambientale, Sezione Risorse Idriche; Acquedotto Pugliese S.p.A.; Regione Molise, Acquedotto regionale di Budva, Municipalità di Tirana e l’Ente per la gestione delle acque di Tirana.

Un progetto avviato nel lontano 2019, di validità triennale.

Il progetto si pone l’obiettivo di superare i principali problemi riscontrati sull’area di riferimento: la mancanza di un piano integrato correlato per il sistema di gestione delle acque, compresi gli sprechi e i livelli di consumo elevati (civile, industriale e agricolo). L’obiettivo generale del progetto è il miglioramento della gestione delle risorse idriche nell’area del programma.

I bisogni specifici ai quali si indirizza il progetto sono 1) qualità dell'acqua; 2) generazione di rifiuti e riutilizzo; 3) riduzione del consumo d'acqua; 4) conservare, migliorare e promuovere un uso razionale delle acque superficiali e sotterranee; 5) gestire i servizi nella fornitura di acqua potabile e trattamento delle acque reflue.

Per rispondere a questi problemi comuni è necessario migliorare la capacità istituzionale e creare le condizioni per istituire un sistema di gestione delle acque efficiente ed efficace.

Le principali attività sono:

‐ Cross‐broder Integrated Plan;

‐ 4 iniziative pilota per ogni paese coinvolto, da realizzare secondo il piano integrato "WMS": 1) PUGLIA -protezione delle risorse idriche e ottimizzazione energetica 2) MOLISE - strategie e tecniche per l'ottimizzazione della gestione dell'approvvigionamento idrico 3) ALBANIA - rete idrica nel villaggio di Kasalla 4) Montenegro - Monitoraggio, controllo e protezione della sorgente marittima di Bolje;

- creazione di una politica comune WMS.

Inoltre, per migliorare la cultura idrica locale integrata, sarà realizzata una campagna di sensibilizzazione transfrontaliera sull'uso e il reimpiego dell'acqua indirizzata ai cittadini, in particolare ai giovani e alle famiglie.

Il dispenser a colonna all’istituto Achille Pace è una proposta sostenibile di Italbedis, qualità, praticità e comodità alla portata di tutti. L’apparecchiatura è in grado di produrre circa 150 l/h di acqua refrigerata in tre diverse erogazioni (liscia ambiente, refrigerata liscia e refrigerata gasata).

Questo erogatore a colonna è provvisto di pulsanti antivandalo; sistema di pre-dosaggio volumetrico: permette di programmare la dose desiderata di erogazione.

L'erogatore EUROS 150 proposto è dotato di sistema display LCD, vano per alloggiamento bombola CO2 da 4 10 Kg ed eventuale sistema di filtrazione, carrozzeria in acciaio Inox e chiusura di sicurezza.

Il frigo-gasatore è provvisto di maniglie, piedini e ruote per il trasporto.

L'apparecchiatura è inoltre provvista di riduttore pressione acqua; sistema UVC LED in prossimità riduttore prevenzione acqua del punto di erogazione: protegge l'impianto da fenomeni di retro-contaminazione batterica.

