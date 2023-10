Vaccinazioni antinfluenzali: in Molise la campagna costerà oltre 1,7 milioni di euro

TERMOLI. Campagna vaccinale antinfluenzale al via nell'autunno 2023, sulle linee guida ministeriali pubblicate nell'aprile scorso.

La Regione Molise, attraverso l’Asrem, ha aderito alla procedura di gara espletata dal Piemonte per l'affidamento della fornitura di vaccini antinfluenzali, in vista della campagna vaccinale 2023-2024.

Un acquisto che vedrà i vaccini distribuiti in 3 regioni, Piemonte, Valle d’Aosta e appunto Molise.

Lo scorso 20 settembre, il Soggetto Aggregatore della Regione Molise ha comunicato che in data 4 agosto 2023 sono stati sottoscritti gli Accordi Quadro per la fornitura di vaccini antinfluenzali per la campagna vaccinale 2023-2024 a favore delle Aziende del Servizio sanitario regionale del Piemonte, dell’AUSL Valle D’Aosta e dell’Asrem;

La spesa presunta di cui al presente provvedimento per l’intero periodo contrattuale (dalla data di emissione degli ordinativi al 29/02/2024) è pari a euro 1.560.600 + Iva al 10%.