Sezioni Primavera, l'amministrazione di Termoli risponde al bando della Regione Molise

TERMOLI. L’amministrazione comunale di Termoli ha disciplinato indirizzi e criteri di priorità rispetto a un segmento importante del mondo dell’infanzia: le sezioni Primavera. La Regione Molise, nel settembre scorso, ha approvato l’avviso indicato dal Tavolo paritetico regionale di coordinamento delle attività del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione, istituto dall’Ufficio Scolastico Regionale del Molise. Le Sezioni Primavera sono aggregate alle scuole per l’infanzia statali o paritarie oppure inserite nei Poli per l’infanzia.

L’avviso è rivolto ai Comuni molisani che hanno interesse a presentare uno o più progetti per la realizzazione di servizi educativi di cui agli artt.37 (Micronido) e 38 (Sezioni Primavera o Sezione Ponte). I Comuni che intendono partecipare alla realizzazione dei servizi educativi per la prima infanzia sono tenuti ad individuare, attraverso una procedura ad evidenza pubblica, I soggetti realizzatori interessati all’attivazione degli stessi sul territorio che siano in possesso: dei comprovati requisiti di cui all’art.38 del Regolamento regionale n.1/2015; dell’autorizzazione e accreditamento, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento regionale. Il progetto deve consistere nella realizzazione di un servizio educativo che preveda una ricettività minima e massima sia a tempo pieno che a tempo parziale, fissata rispettivamente tra 5 e 20 posti bambino, per un funzionamento non inferiore a 5 giorni a settimana per almeno 6 ore al giorno, per massimo 10 mesi e minimo 6 mesi.

I Comuni sono gli unici responsabili del progetto nei confronti dell’Amministrazione Regionale e, pertanto, rispondono in via diretta della realizzazione dello stesso in tutte le sue fasi sono individuati quali unici responsabili dei rapporti formali con la Regione Molise. Ai fini della partecipazione, il Comune di Termoli dovrà garantire un cofinanziamento pari ad almeno il 20% del finanziamento regionale il quale sarà erogato in forma monetaria in misura non inferiore al 20 % del contributo assegnato dalla Regione al Comune di Termoli, non escludendo in aggiunta alla compartecipazione monetaria, la compartecipazione in forma non monetaria; destinando al finanziamento dei servizi anche eventuali ulteriori risorse assegnate dallo Stato per il finanziamento dei servizi all’infanzia, dando priorità ai servizi all’infanzia attivati presso le strutture comunali e nel caso di ulteriori fondi che residuano dal finanziamento, gli stessi saranno destinati ai servizi all’infanzia attivati con la presente procedura ad evidenza pubblica. Le quote di compartecipazione economica delle famiglie al costo del servizio sono obbligatorie.

Il Comune di Termoli intende avviare massimo 4 progetti gestionali dei servizi “Sezione primavera” per l’anno educativo 2023/2024 (tramite operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dall' avviso pubblico in premessa emarginato) al fine di richiedere finanziamento e garantire la continuità dei servizi socio-educativi per la prima infanzia rivolti alla fascia di età compresa tra zero e 36 mesi, il termine per la presentazione della richiesta di finanziamento alla Regione Molise è fissato ad oggi, 9 ottobre 2023. Così la Giunta ha elaborato i criteri per l’approvazione dei progetti cui affidare i servizi educativi per la prima infanzia da parte dei soggetti interessati (operatori economici). «Numero bambini iscritti per il servizio sezioni primavera e a parità del numero di bambini iscritti sarà data preferenza agli operatori in possesso della certificazione di qualità dei servizi, in caso di ulteriore parità (numero di bambini iscritti e possesso della certificazione di qualità) sarà applicato il criterio di preferenza della quota di compartecipazione economica più bassa che sarà applicata alle famiglie correlata ai relativi valori Isee, come definiti nel Regolamento regionale n. 1/2015».