"Blue Marina Awards 2023" assegnato al porto turistico di Montenero di Bisaccia

MONTENERO DI BISACCIA. Il Porto Turistico Marina Sveva di Montenero di Bisaccia ha ottenuto nei giorni scorsi il prestigioso riconoscimento “Blue Marina Awards 2023”.

Il premio, che vede Assonautica Italiana come ente promotore, l’Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici (Assonat) come partner istituzionale e Rina S.p.A. come Ente Tecnico, è stato consegnato nel corso di un evento che si è tenuto venerdì 6 ottobre presso la Camera di commercio della Venezia Giulia a Trieste, in occasione degli eventi connessi alla “Barcolana 55” conclusasi domenica 8 ottobre.

I Blue Marina Awards, come specificato sul sito dedicato al premio, sono stati istituiti con l’obiettivo di diventare un emblema di eccellenza nel riconoscimento dei porti turistici e approdi d’élite in Italia. Questi premi sono destinati a celebrare e riconoscere quei porti che si distinguono per la loro dedizione alla sostenibilità, all’innovazione, alla sicurezza e all’ospitalità di alta qualità.

“Esprimo le mie più vive congratulazioni alla proprietà e a tutto il personale del Marina Sveva – dichiara il sindaco Simona Contucci – per aver ottenuto il Blue Marina Awards 2023, un premio davvero prestigioso che riconosce la dedizione e il grande lavoro svolto in questi anni nel far crescere con serietà e competenza i servizi del porto turistico montenerese.

Questo riconoscimento arriva in un periodo in cui i rapporti tra la nostra Amministrazione Comunale e la proprietà del porto turistico, nella figura del dott. Italo Carfagnini, sono particolarmente cordiali e proficui; ritengo infatti che l’ottima sinergia instaurata tra il nostro Ente e il Marina Sveva stia producendo i suoi frutti, anche in termini di crescita della nostra zona costiera e di tutto il territorio.

Ciò che si legge nella motivazione del premio, cioè che il ‘Marina Sveva è un’assoluta eccellenza del territorio: cordialità, professionalità e varietà dei servizi si uniscono in un equilibrio perfetto che dà vita all’approdo ideale per chi ama il mare’, ci fa ben sperare in un futuro ancora più ricco di soddisfazioni, sia in temini di attrattività per i diportisti che in termini di sviluppo turistico della Costa Verde.

Colgo questa occasione, infine, per rivolgere un messaggio davvero sentito e sincero a tutti coloro che lavorano, frequentano o abitano nella nostra zona a mare, oltre che a tutti gli operatori del porto turistico: la nostra Amministrazione sta profondendo ogni sforzo, a qualsiasi livello, per risolvere varie criticità, prima fra tutte la questione delle emissioni odorigene del depuratore, consapevoli che lo sviluppo turistico di un territorio non può pagare scelte scellerate fatte in passato”.

