Studentessa termolese bloccata in Israele, famiglia in contatto con la Farnesina

TERMOLI. Ore di angoscia anche per una famiglia termolese, in questi giorni drammatici in cui è esploso di nuovo il conflitto tra Hamas e Israele.

Dopo gli attacchi di sabato scorso, costati la vita a quasi mille israeliani e centinaia di ostaggi, grande preoccupazione delle famiglie delle persone che si trovano nel Paese della Stella di David. Una studentessa laureanda al Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana si trovava con un gruppo di colleghi a Betlemme proprio nelle ore dell’attacco palestinese.

I familiari sono ora in contatto con la Farnesina, che sta gestendo le informazioni relative alle presenze italiane in Israele, per cercare di agevolare il ritorno in Patria.