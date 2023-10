Chef stellato in arrivo all'istituto alberghiero: gli studenti incontrano Bernard Fournier

TERMOLI. Chef stellato in arrivo domani, mercoledì 11 ottobre, alle ore 10.30: gli studenti dell’Alberghiero “Federico di Svevia” incontrano lo chef Bernard Fournier.

Bernard Fournier, chef Patron dell’antica trattoria “Da Candida” a Campione d’Italia (CO), una stella Michelin fin dal 1995, è stato precursore della cultura del Foie Gras in Italia nonché ideatore del marchio “Le Royal Fournier” riconosciuto nel mondo e in continua crescita.

La sua carriera di spessore vede tra le sue numerose esperienze il ristorante Shillinger di Colmar, la nave da crociera Mermoz della compagnia Paquet e la direzione dell’Hilton a Parigi.

Bernard Fournier rientra in quella generazione di cuochi che, grazie all’alto profilo culturale, alla continua ricerca e alla passione per la cucina, hanno fatto del loro mestiere una missione oltre che un business.

LA BIOGRAFIA

Bernard Fornier nasce a Baccarat, in Francia nel 1956. Penultimo di sette fratelli abbandona presto la sua casa per iscriversi alla scuola alberghiera di Strasburgo. Dopo il percorso formativo lavora nel ristorante Shillinger di Colmar per poi imbarcarsi per cinque anni sulla nave da crociera Mermoz della compagnia Paquet. Una volta tornato per tre anni fa parte della direzione dell’Hilton a Parigi.

Con grande passione e amore per il suo lavoro arriva in Italia dove incontra la moglie Adriana Berti da cui avrà i figli Stephane e Emilie, punti cardine della sua vita. Nell’84 prendono in gestione l’Orso Grigio a Trento, dove inizia a far conoscere la cultura del Foie Gras, ma è nel 1992 che prende il Ristorante Da Candida a Campione d’Italia, nel quale crea il suo amato mondo, mescolando la tradizione della sua adorata Francia, agli odori dell’accogliente Italia. Nasce nel 1994 “Le Royal Fournier" il marchio dei suoi prodotti riconosciuto nel mondo e in continua crescita.