«I Carri oltre il futuro»: istituzioni e associazioni a confronto

URURI. Il futuro delle Carresi discusso in un convegno organizzato dall’amministrazione comunale di Ururi, svolto sabato scorso, 7 ottobre dalle 18, a Ururi, presso la sala consiliare, alla presenza di appassionati, tifosi ed esperti, degli amministratori locali, dei sindaci delle comunità coinvolte, e di personalità istituzionali e del mondo della cultura, tra cui il senatore Costanzo Della Porta, il presidente della regione Molise Francesco Roberti, la professoressa Letizia Bindi, il presidente dell’Unione Carresi Nicola Vitale. La sapiente conduzione del giornalista Pasquale di Bello ha saputo stimolare lo sviluppo degli interventi utili a chiarire lo stato della situazione, in seguito all’importante passo compiuto grazie all’intervento del senatore Della Porta, che ha consentito la partecipazione del sindaci al tavolo di concertazione presso il Ministero della Sanità, riguardante l’ordinanza Martin, che estenderebbe l’applicazione della normativa anche ai buoi, e che dovrebbe sfociare in un Dpcm che stabilirà i principi generali per l’organizzazione delle manifestazioni: un’occasione per portare l’evento all’attenzione di un contesto nazionale, e possibilmente per dargli una stabilità strutturale.

La sindaca Laura Greco, sempre molto aperta alle iniziative culturali, nel ringraziare i convenuti per la loro partecipazione e il loro impegno, si dice soddisfatta per aver colto negli ambienti governativi sensibilità e interesse per la nostra tradizione. Il senatore della Porta ribadisce la necessità di regolamentare in maniera definitiva l’evento, al quale riconosce la grande carica di aggregazione e coesione sociale di cui è portatore e la forte connotazione religiosa che lo caratterizza, pur nelle varie specificità locali. Positive le considerazioni dei sindaci presenti: il sindaco Di Matteo ravvisa l’inizio di un nuovo percorso che rafforza la sinergia e vede nella sicurezza imposta dalle norme non un vincolo ma un modo per guardare con serenità il futuro; il vicesindaco di Chieuti conferma la volontà della propria amministrazione di fare squadra con i colleghi molisani; il sindaco Gallo ritiene l’attuale una fase cruciale per la valorizzazione e la stabilizzazione delle Carresi e per il vento favorevole della politica verso l’apertura alle tradizioni. Nicola Vitale si compiace del fatto che le leggi si muovono verso il riconoscimento della storicità delle Carresi, dopo tanti travagli subiti; invita alla costituzione di un comitato tecnico scientifico che affronti con competenza la normativa che riguarda i due punti fondamentali per la sopravvivenza delle Carresi: il benessere degli animali e la sicurezza; invoca flessibilità verso le situazioni locali e il legame e i contatti con i carristi.

La professoressa Bindi, da sempre vicina a queste manifestazioni che uniscono mondo animale e mondo umano, raccomanda l’importanza di tutelare il benessere degli animali perché la normativa a riguardo diventerà sempre più stringente; suggerisce di valorizzare i modi in cui si gestisce la Carrese nel tempo ordinario, per esempio che le stalle diventino luoghi aperti, per un avvicinamento costante al loro mondo. Per il presidente Roberti le tradizioni raccontano la nostra storia e bisogna impegnarsi a tutelarle e trasmetterle, mettendo in campo tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza, in uno sforzo comune che duri tutto l’anno, senza estremizzare i sentimenti e le passioni.

Iana Puleggi