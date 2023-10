Mucchietti Immobiliare, archiviata l'inchiesta sull'ex maggioranza di centrosinistra

TERMOLI. Si è tenuta ieri l’udienza Gip presso il Tribunale di Larino col dottor Federico Scioli che ha visto agire la società Mucchietti Immobiliare srl con il suo amministratore Piero Di Ioia e i componenti del Consiglio comunale dell’Amministrazione Sbrocca difesi dagli avvocati Antonio De Michele, Nicolino Cristoforo, Giuseppe Mileti, Vittorino Facciolla e Gina Capuano.

La società aveva fatto opposizione all’archiviazione del procedimento penale che era stata richiesta dalla Procura di Larino nei confronti degli amministratori comunali.

La vicenda è relativa ad una nota questione urbanistica ed in particolare di un importante programma costruttivo che aveva visto già il proscioglimento dell’allora dirigente Livio Mandrile accusato dalla Mucchietti Immobiliare di abuso di Ufficio accusa che però era stata respinta dal Gup del Tribunale Penale di Larino.

La Mucchietti Immobiliare srl aveva sostenuto l’esistenza di presunte violazioni di legge in una delibera comunale (la n. 24 del 09.07.2018) con cui l’Amministrazione Sbrocca revocava in autotutela una delibera del Commissario ad acta con la quale era stato approvato il citato programma costruttivo da attuarsi in Termoli ai sensi della Legge sul Piano Casa.

Le ragioni dell’opposizione della società sono state disattese dal giudice penale Federico Scioli il quale ha invece deciso per la definitiva archiviazione del procedimento penale attivato nei confronti dei consiglieri comunali dell’amministrazione comunale Sbrocca e nei confronti dello stesso sindaco.