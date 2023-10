Il sottosegretario La Pietra incontrerà anche la marineria termolese

CAMPOBASSO. Il prossimo 12 ottobre, in occasione della 280° edizione della Fiera d'ottobre di Larino, sarà presente il Sottosegretario di Stato all'Agricoltura, alla Sovranità Alimentare ed alle Foreste, Patrizio Giacomo La Pietra, che insieme alle istituzioni locali taglierà il nastro d’inizio e prenderà parte ad una serie di appuntamenti ed incontri tematici sul mondo agricolo, agroalimentare e rurale.

Nel pomeriggio di giovedì, alle ore 19, presso il Palazzo Ducale di Larino, si svolgerà il dibattito “Alimentazione sana: il cibo pubblico come leva per la salute collettiva” in cui interverranno anche il Sottosegretario e l’Assessore regionale alle Politiche agricole e agroalimentari Salvatore Micone.

Il Sottosegretario prolungherà la sua permanenza in Molise fino a venerdì 13 ottobre, su invito dell’Assessore Micone che, nell’ambito dei rapporti con il Governo nazionale e i suoi esponenti, nelle materie di propria competenza, ha voluto fortemente programmare tre incontri con i rappresentanti delle organizzazioni dell’agricoltura, della pesca e della caccia del territorio regionale.

Nello specifico, il Sottosegretario insieme all’Assessore incontreranno nella mattinata di venerdì alle ore 9.30, presso la Sala consiliare del Comune di Termoli, i rappresentanti dei pescatori della costa molisana e nel pomeriggio, alle ore 16.30 a Campobasso, presso il Parlamentino della Giunta regionale, prima i rappresentanti delle organizzazioni professionali delle imprese agricole e successivamente quelli del settore della caccia.

“Gli incontri -ha dichiarato l’Assessore- saranno una importante opportunità ed un concreto momento di ascolto con il Sottosegretario La Pietra da parte degli attori del mondo agricolo, della pesca e della caccia molisana, affinché direttamente loro stessi possano rappresentare l’analisi delle istanze e delle problematiche specifiche che affrontano nello svolgere le proprie attività quotidiane e per portare all’attenzione del Governo possibili e pragmatici interventi ad hoc”.