A Termoli l'incontro nazionale di Scienza delle Separazioni

CAMPOBASSO. All’Università degli Studi del Molise per la prima volta l’evento nazionale organizzato dalla Società Chimica Italiana.

I Dipartimenti UniMol, Agricoltura, Ambiente e Alimenti – Bioscienze e Territorio, insieme con il gruppo interdivisionale di Scienza delle Separazioni della Società Chimica Italiana, hanno inteso organizzare presso il Polo universitario di Termoli (Aula Adriatico), nei giorni 12 e 13 ottobre, l’incontro nazionale dal titolo “Incontri di Scienza delle Separazioni”.

La due giorni scientifica – che si tiene con regolare cadenza dall’anno 2011 – vedrà circa ottanta partecipanti, tra giovani ricercatori e personalità affermate del mondo accademico del territorio nazionale e si caratterizza per un programma denso e ricco di spunti di riflessione con 29 relazioni e interventi oltre che una nutrita sessione poster, focalizzate sullo stato dell’arte e sulle continue innovazioni tecniche strumentali che oggi consentono di identificare e caratterizzare le molecole di interesse in molti settori, da quello alimentare e ambientale a quello medico-farmaceutico.

L’UniMol e la Società Chimica Italiana poi, in occasione di un così importante evento ospitato in Molise, e per la prima volta, hanno voluto sinergicamente attribuire una particolare attenzione alle attività di ricerca svolte dalle giovani e dai giovani ricercatrici/ricercatori, prevedendo per loro l’assegnazione di 11 borse di studio, per sostenere il loro ingresso nel mondo della ricerca.

Ma sarà anche l’occasione per assegnare importanti riconoscimenti, quali la medaglia “Giovanni Dugo”, a un ricercatore che ha dimostrato particolare attitudine e interesse nel campo della Scienza delle Separazioni, e il premio “Giovane Ricercatore”, per valorizzare e riconoscere il lavoro di ricerca di un under 35.