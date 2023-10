Selezione esperti Pnrr, Primiani (M5S): “Dopo nostra segnalazione anomalie, la Regione riapre i termini”

CAMPOBASSO. "Nei giorni scorsi, la Regione Molise ha aperto la procedura di selezione per una delle 16 figure tecniche da assumere per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza". Così Angelo Primiani, sulla questione della selezione di esperti Pnrr.

"Questa mattina- proseguee Primiani- però, ho interrogato sul tema il presidente Francesco Roberti, poiché alcune anomalie hanno impedito a molti aspiranti candidati di partecipare. Dopo la nostra segnalazione, il presidente ha chiarito che presto la procedura sarà riproposta.

La prima figura tecnica per cui la Regione ha aperto la finestra delle candidature è quella di architetto. Peccato che l’entusiasmo ha subito ceduto il passo alla delusione: il sistema informatico, infatti, ha funzionato per sole quattro ore, creando parecchio malcontento in chi non ha fatto in tempo a inoltrare la domanda.

Per questo, oggi ho chiesto chiarimenti al presidente Roberti con un’interrogazione urgente. Innanzitutto per capire cosa sia accaduto, ma anche con l’obiettivo di far riaprire al più presto le candidature. Parliamo infatti di assunzioni determinanti, nella nostra regione, per semplificare l’attuazione degli investimenti previsti dal Pnrr, quindi per evitare che molte opportunità di progresso sfuggano per l’ennesima volta.

In tal senso, al Molise sono state assegnate risorse pari a 575 mila euro per reclutare 16 esperti, tra cui ingegneri, geologi, avvocati, esperti informatici e architetti.

In risposta alla mia interrogazione, Roberti ha chiarito che l’anomalia è stata scatenata da un malfunzionamento del sistema e che presto la procedura verrà riproposta.

Continueremo quindi a monitorare la vicenda. Il mio era un atto dovuto per tutte quelle persone che da giorni attendevano l’apertura dell’iter telematico ma che sono state beffate dal blocco del sistema".