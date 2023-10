Addio a don Luigi Di Majo, il cordoglio del presidente della Regione Roberti

CAMPOMARINO. Si è spento oggi, a 94 anni, l'imprenditore agricolo don Luigi Di Majo. Cordoglio è stato espresso dal presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti.

«Mi associo al cordoglio della famiglia Di Majo per la scomparsa di don Luigi. Una persona che ha dato tanto alla nostra regione in termini imprenditoriali e di conoscenza delle peculiarità del nostro territorio. Ricordo l'entusiasmo per il suo lavoro, nonché la lungimiranza grazie alla quale la sua azienda si è fatta apprezzare in tutta Italia. Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze».