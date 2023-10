«Con don Luigi Di Majo il Molise perde uno degli imprenditori più importanti della regione»

CAMPOMARINO. Ondata di cordoglio molto vasta sul territorio molisano per la scomparsa di don Luigi Di Majo.

Per Nicola Malorni, «Ci separavano tanti anni di esperienza vissuta (la sua), ed anche la passione per due professioni molto distanti. Ma poi è arrivata l’olivicoltura sociale che ci ha fatto parlare di olio e del grande patrimonio paesaggistico e culturale da preservare.

Poi è arrivato anche il cortometraggio Gocce con alcune delle scene più belle girate a casa sua, un luogo che racchiude la memoria di un tempo antico dove i sogni si confondono col sudore della fatica.

La sua ospitalità per la produzione di Gocce è stata per tutti noi un insegnamento impareggiabile così come la sua tenacia nell’avvio di uno dei più ambiziosi e lungimiranti progetti di olivicoltura in Molise: la costituzione del primo distretto del cibo molisano - il Distretto dell’Olio Evo molisano. E così a girare per il Molise, per far conoscere il progetto del suo distretto dell’olio, del suo sogno di vedere l’intero territorio molisano ricoperto di ulivi, di ulivi e di giovani pronti a rimboccarsi le maniche per far volare i sogni.

Ci aveva convocato oggi pomeriggio tutti a casa sua per "fare il punto sui progetti e sulle nuove attività di cui potrà occuparsi il Distretto” - aveva detto a telefono pochi giorni fa, chiosando “è importante Nicola, ci devi essere anche tu, mi raccomando non mancare!” È così che se n‘è andato, convocando il CdA, tutti a casa sua per parlare di futuro, di idee, di percorsi da fare. E noi non mancheremo caro Don Luigi! Ci mancherai tantissimo ma non mancheremo alle tue sollecitazioni che, sono sicuro, continueranno a far leva sui nostri progetti!»

Per Maria Concetta Raimondo, presidente di Confagricoltura Molise: «Il Molise perde uno degli imprenditori più importanti della Regione, punto di riferimento per il settore vitivinicolo regionale”. Il Presidente di Confagricoltura Molise commenta così la scomparsa del Dott. Luigi Di Majo, promotore dello sviluppo e del riconoscimento del vino molisano in Italia e nel Mondo.

E’ stato un onore e un arricchimento personale aver avuto modo di collaborare con lui alla costituzione del Distretto dell’Olio Evo Molisano, persona dallo stile e spessore di altri tempi, con spirito di iniziativa e lungimiranza sempre pronto a trasformare un’idea in azione.

Esprimo a nome mio e di tutta Confagricoltura Molise le più sentite condoglianze a tutta la famiglia, in particolare al figlio Alessio».

Intervenuto anche l'europarlamentare Aldo Patriciello: «Passare del tempo con Don Luigi per me ha sempre significato fermare le lancette dell’orologio. Che si trattasse di un incontro politico, di discutere di progetti imprenditoriali o semplicemente di una chiacchierata tra amici davanti ad un buon bicchiere di vino (rigorosamente molisano), don Luigi aveva la capacità di fermare lo scorrere del tempo. Impossibile non restare affascinati davanti alla passione di uomo straordinario: un imprenditore illuminato che ha fatto del Made in Molise uno stile di vita e lo ha esportato in tutto il mondo. La sua scomparsa priva la nostra Regione di una persona unica, profondamente buona e generosa, che ha sempre affrontato le sfide della vita con coraggio e grande determinazione. Addio caro Don Luigi, mi mancheranno le nostre passeggiate nella terra che tanto hai amato».