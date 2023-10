Atteso il volo di rientro da Israele con la studentessa termolese all'aeroporto di Verona

TERMOLI. Volo di rientro organizzato per questa mattina da Israele alla volta dell'Italia anche per il gruppo di studenti appartenenti al dottorato del Pioc, il Pontificio istituto di archeologia cristiana, che si trovava a Betlemme nei giorni dell'attacco di Hamas, tra cui c'è la ragazza termolese, laureata alla Sapienza, figlia di professionisti locali.

Fondamentale i contatti diplomatici avviati con le istituzioni accademiche e il Governatore del Veneto, Luca Zaia, attraverso l'Unità di Crisi della Farnesina, a cui si sono rivolti anche i genitori della giovane termolese. Non a caso, il volo, previsto con decollo dalle 4.40 (ne attendiamo conferma) era atteso all'aeroporto di Verona "Valerio Catullo".

Intanto, su indicazione del Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, l’Unità di Crisi della Farnesina, d’intesa con la Difesa, si è immediatamente attivata per favorire il rimpatrio di viaggiatori italiani, temporaneamente in Israele, rimasti a terra a causa della cancellazione dei voli e della difficoltà di riprotezione da parte degli operatori turistici.

Per le giornate di ieri e oggi sono stati organizzati 7 voli, tre attraverso il vettore commerciale Neos, a tariffe calmierate, e quattro voli dell’Aeronautica Militare, in collaborazione con il Ministero della Difesa.

Con i 7 voli saranno riportati in Italia circa 900 connazionali, in grandissima parte viaggiatori temporanei, come pellegrini e turisti.