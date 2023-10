Sull'Asd Polis Petacciato la minoranza attacca: «Tutti i nodi vengono al pettine»

PETACCIATO. Anche sulle sorti del mondo sportivo locale il gruppo consiliare di opposizione “Petacciato Amala” bacchetta l’amministrazione comunale, ammonendo: «Tutti i nodi vengono al pettine». Antonio Staniscia, Giuseppe Franceschini, Gianna Di Lena e Giuliana Ferrara, intervengono sulla fine dell’asd Polis Petacciato.

«Nel corso della campagna elettorale, tenutasi a Petacciato per le amministrative del 2022, tra i tanti argomenti trattati da noi della lista “Petacciato Amala” vi è stato quello relativo alle gravi problematiche che affliggevano la società Asd Polis Petacciato.

In un comizio pubblico, abbiamo annunciato che la dirigenza societaria era sul punto di declinare ogni impegno e di passare all’Amministrazione Comunale, che si sarebbe insediata a breve, il compito di individuare un nuovo assetto societario. È subito seguito, dalla società Polis, un comunicato di smentita perché la situazione che si era venuta a creare era particolarmente imbarazzante per i nostri avversari politici e per l’assessore allo sport.

Il comunicato ha anche evidenziato un rapporto di dipendenza della Polis Petacciato con gli apparati comunali.

Al comunicato della Società sportiva si sono succedute le dichiarazioni dell’assessore allo sport, nonché quelle dell’ex sindaco, che hanno rimarcato la falsità del nostro annuncio e la solidità dell’assetto societario; siamo stati financo tacciati di sciacallaggio politico.

Purtroppo avevamo visto bene, quello che stava per succedere nel mese di giugno 2022, si è poi verificato a distanza di appena un anno.

Oggi appare evidente, alla luce dei recenti sviluppi, che la programmazione sportiva dell’Asd Polis Petacciato è stata tenuta in vita per finalità politiche, più precisamente per un tornaconto elettorale.

A definitiva conferma di quanto sopra sostenuto il Comitato Regionale Molise ha comunicato che la società Asd Polis Petacciato, per la corrente stagione sportiva 2023/2024, non parteciperà ad alcuna attività federale organizzata dal comitato regionale Molise ed ha contestualmente proposto al presidente federale il provvedimento di revoca dell’affiliazione e della dichiarazione di inattività, come specificato nel comunicato ufficiale che si riporta.

Non va nemmeno sottaciuto il triste risultato ottenuto a termine della stagione calcistica 2022/2023, campionato promozione Molise, con tre vittorie, due pareggi e venticinque sconfitte, su un totale di trenta partite disputate.

Ciò ha comportato la retrocessione al campionato di prima categoria con possibilità di ripescaggio.

Con l’occasione vogliamo anche esprimere solidarietà al presidente dell’Asd Polis Petacciato – sul quale graveranno, in via esclusiva, eventuali obbligazioni societarie insolute - perché lasciato solo, sia dai soci, sia e soprattutto dall’amministrazione comunale che appena un anno fa millantava una condizione societaria ottimale.

A fronte di tutto ciò possiamo, ancora una volta, respingere al mittente le accuse di sciacallaggio.

Forse andrebbe fatta una riflessione più approfondita e responsabile, sul perché a Petacciato tutto tende a venir meno, la banca, il campionato di calcio ed è ad altissimo rischio anche l’autonomia scolastica, in difesa della quale non risultano iniziative da parte del sindaco facente funzioni!»