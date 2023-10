Ordinanza sulla viabilità nella zona della Fiera d'Ottobre

LARINO. Ordinanza del sindaco di Larino sulla viabilità nella zona della Fiera d'Ottobre.

Visto il Regolamento comunale per l’esercizio delle attività commerciali al dettaglio su aree pubbliche; Considerato che in questo Comune durante il mese di ottobre è prevista la storica “Fiera di ottobre”, giunta alla 280^ edizione, che quest’anno si terrà dal 12 al 15 ottobre p.v.; Ritenuto opportuno disporre che la fiera si svolga in viale Giulio Cesare, via G. Mazzini, piazza del Popolo e via F. Jovine, e che i posteggi siano assegnati secondo il percorso riportato nella planimetria allegata al presente atto; Considerato che per tale manifestazione è previsto un aumento del traffico veicolare, si rende necessario adottare un provvedimento di limitazione alla circolazione stradale con la previsione di percorsi alternativi;

ORDINA - lo svolgimento della Fiera di Ottobre 2023, dal 12 al 15 ottobre 2023, in viale Giulio Cesare, via G. Mazzini, piazza del Popolo e via F. Jovine secondo il percorso espositivo riportato nella planimetria allegata al presente provvedimento; - l’istituzione del divieto di sosta e di transito in Viale Giulio Cesare, Via Giuseppe Mazzini (limitatamente al tratto interessato dall’area mercatale), Via Francesco Jovine, e in tutte le traverse che collegano quest’ultima con Viale Giulio Cesare, in Piazza del Popolo (nel tratto compreso tra il civico 1 e il civico 11) dal giorno giovedì 12/10/2023 al giorno domenica 15/10/2023, dalle ore 6,00 alle ore 15,00; - l’istituzione del doppio senso di marcia in Via Console Minucio, con avviso di strada senza uscita;

DISPONE

1. per gli autoveicoli che devono raggiungere l’Ospedale, il Tribunale, l’Hospice e il Terminal, il seguente percorso alternativo: Via Dante, Via Luigi Sturzo, Via Giuseppe Mazzini, Viale Giulio Cesare, Piazza del Popolo;

2. per gli autobus che devono raggiungere il Terminal il seguente percorso alternativo: Via Dante, Via Luigi Sturzo, Corso Alberto Magliano, Largo Pretorio, Viale Giulio Cesare, Via Cavalieri di Malta.