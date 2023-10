Giornata mondiale della salute mentale: al circolo Vela esperienze e testimonianze

TERMOLI. "Non c’è salute senza salute mentale; non c’è salute mentale senza salute sociale".

È questo il tema scelto per la Giornata Mondiale della Salute Mentale 2023 dal Centro di salute mentale (Csm) di Termoli e dall'associazione dei familiari “Incontrarsi”, in collaborazione con gli altri Csm regionali di Campobasso e Isernia e col Ser.D.





L’evento si è svolto a Termoli ieri seria alle 18, presso il circolo della Vela, e hanno aderito all'iniziativa diverse Cooperative e associazioni. L'incontro ha coinvolto le centinaia di famiglie di utenti che quotidianamente collaborano con i servizi territoriali.





L'idea, lanciata dagli organizzatori, è quella di creare una grande festa volta a informare la cittadinanza circa i tanti servizi offerti dal Sistema Salute Mentale in Molise. La sinergia tra le diverse unità operative e le fitte interazioni con il terzo e quarto settore hanno contribuito, negli anni, a costruire un’importante rete di interventi che mirano al recupero e alla ricerca delle potenzialità che il disturbo mentale ha limitato. La giornata mondiale della Salute Mentale mira a promuovere un libero confronto tra tutti i cittadini.





Nessuno giri il volto dalla parte opposta e ritenersi non interessati alla problematica. Secondo le stime epidemiologiche più aggiornate, una persona su quattro soffre di un disturbo mentale e nel 2030 la prevalenza dei disturbi mentali supererà di gran lunga le patologie oggi più frequenti, quelle cardiovascolari.

Sarebbe illusorio pensare di poter affrontare questo immenso fardello con i soli strumenti terapeutico/riabilitativi noti in ambito medico, psicologico e psicoeducativo. I servizi di salute mentale molisani sono consapevoli che nel prossimo futuro sarà necessario implementare l’offerta degli interventi.





Da un lato sarà importante ampliare la disponibilità di accesso ai percorsi di cura per i più giovani, dall’altro sarà indispensabile disporre di strumenti di intervento sociale come il budget di salute e i trasporti gratis. Perché tutto ciò si possa realizzare sarà importante abbattere lo stigma sociale, accrescere la consapevolezza sociale e intendere la salute mentale come una delle priorità di questo millennio.

