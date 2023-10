Autonomia anziani non autosufficienti: prorogato il termine delle domande

CAMPOBASSO. In Molise, dove la richiesta di servizi sociali è enorme, accade che un progetto destinato a favorire l'autonomia degli anziani non autosufficienti non raccolga le adesioni auspicate.

Il Comune di Campobasso, capofila dell'omonimo Ambito territoriale sociale (Ats), ha infatti approvato uno specifico Avviso (Autonomia degli anziani non autosufficienti), finanziato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con oltre 2,4 milioni di euro nell'ambito della Missione 5 del Pnrr, ma "ad oggi - si legge in un documento - il numero delle domande pervenute è stato davvero esiguo, quasi un terzo".

Scarsa adesione, dunque, che ha indotto l'Ats ha prorogare al prossimo 31 ottobre i termini per la presentazione delle domande. Il progetto mira a favorire l'autonomia delle persone anziane non autosufficienti, prevenendo l'istituzionalizzazione e assicurando, in alternativa al ricovero a lungo termine in strutture residenziali pubbliche, un contesto abitativo attrezzato insieme a un percorso di assistenza sociale e sociosanitaria integrata di tipo domiciliare, che consentano alla persona di conseguire e mantenere la massima autonomia e indipendenza. I servizi e gli interventi sono rivolti al mantenimento di ogni abilità residua delle persone, allo scopo di garantire la salvaguardia dei livelli di autonomia, indipendenza e qualità della vita mediante il consolidamento e l'attuazione degli interventi socio-sanitari erogati a domicilio. Sono ammesse al beneficio 100 persone anziane non autosufficienti che, alla data di pubblicazione dell'avviso, dovranno avere i seguenti requisiti: residenza in uno dei comuni del Molise, aver compiuto 65 anni e in possesso del verbale Inps attestante invalidità e accompagnamento.

Per ogni Ats è garantito un numero di beneficiari ripartiti in base alla popolazione residente: 26 anziani Ats di Campobasso, Ats Termoli (23), Ats Isernia (15), Ats Riccia-Bojano (14), Ats Larino (9), Ats Venafro (9), Ats Agnone (4). I modelli di domanda, fa sapere Palazzo San Giorgio, sono disponibili presso gli Uffici di Cittadinanza di tutti i Comuni del territorio regionale, nonché scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Campobasso, www.comune.campobasso.it e www.ambitosocialecb.it e sui siti degli altri Ats regionali. (Ansa).